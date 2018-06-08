На северо-востоке Москвы начинается переселение по программе реновации

В пятницу стало известно, что к расселению в рамках программы реновации готовы четыре дома на северо-востоке Москвы. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Подчеркивается, что в Северо-Восточном административном округе столицы переселение граждан по программе реновации начинается после аналогичного опыта в Восточном и Западном округах, передает ТАСС.

Известно, что к настоящему моменту для въезда жильцов готовы четыре дома, расположенные на улице Летчика Бабушкина (дома 39 и 41), улице Полярная (дом 1 корпус 2), а также в проезде Дежнева (дом 26). Уточняется, что все квартиры отделаны в соответствии с требованиями, которые ранее были утверждены постановлением правительства Москвы.