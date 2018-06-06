Мобильное приложение – не роскошь, а средство коммуникации

Возможность оказать услугу онлайн, то есть без непосредственного визита клиента в офис, уже обычное явление для солидной компании. С помощью смартфона сегодня можно заказать еду, вызвать такси, отправить груз по назначению и расплатиться за услугу, не сходя с места.

География присутствия транспортной компании «Байкал Сервис» насчитывает более 200 российских городов. Но её клиентам не обязательно приходить в один из филиалов, достаточно скачать и воспользоваться мобильной версией приложения. Для платформ Android и iOS она доступна пользователям на AppStore или Play Маркет. Недавно приложение получило несколько дополнительных полезных опций.

- Раньше у нас отсутствовала возможность оформления заявки, - рассказал генеральный директор «Байкал Сервис Волгоград» Игорь Платонов. – В обновлённой версии её легко заполнить в приложении через калькулятор. К тому же теперь клиенты могут легко отслеживать свои грузы, даже если их несколько, и они оформлены по разным квитанциям.

Компания намерена дальше совершенствовать и развивать мобильный сервис. IT-специалисты трудятся сейчас над тем, чтобы приложение можно было подключать к онлайн чату. Скоро при изменении статуса груза, клиенты будут получать push-уведомления, и ещё смогут через навигатор прокладывать маршрут к ближайшему терминалу.