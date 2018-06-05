Памятка для туристов в Крыму гласит, что купаться и нырять голодным - нельзя!

Администрация одного из приморских крымских муниципальных образований выпустила памятку для туристов, в которой самое часто употребляемое – негостеприимное слово «запрещается», пишут "Аргументы недели-Крым".

Документ называется «Памятка о безопасности на водоемах в летний период и основные правила безопасного поведения на воде». Распространять ее собираются среди отдыхающих на пляже.

В тексте указано, что запрещается нырять, долго находиться под водой, купаться на голодный желудок, приводить на пляж собак.

Запрещено также заплывать за границы зон купания, подплывать к движущимся судам, прыгать в воду в незнакомых местах, проводить игры, связанные с нырянием и захватом друг друга.