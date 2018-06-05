Ученые доказали, что зубная паста и мыло с триклозаном способны вызывать рак
5 июня 2018, 09:46 [ «Аргументы Недели» ]
Американские ученые провели исследование и доказали влияние средств гигиены, содержащих триклозан, на риск развития рака. Исследователи Массачусетского университета в Амхерсте выявили, что антибактериальное вещество триклозан, содержащийся в зубной пасте и мыле, способен вызвать воспаление и рак толстой кишки.
Ученые изучали влияние триклозана на здоровых и больных лабораторных мышей. Согласно результатам исследования, применение триклозана способствовало развитию рака кишечника и колита не только у больных, но и здоровых животных. Исследователи объяснили, что в ходе эксперимента отмечали, как триклозан изменил фикрофлору кишечника мыши и стимулировал рост злокачественных клеток.
Ученые выявили, что этот антибактериальное вещество вызывает изменения в микрофлоре кишечника, уменьшает количество и разнообразие бифидобактерий. О влиянии триклозана на риск возникновения рака опубликовано на портале MedicalXpress.
Триклозан - органическое соединение, антибактериальный и противогрибковый агент широкого спектра действия, входит в состав самых разных дезинфицирующих средств.
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