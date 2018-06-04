Пожар на заводе по переработке мусора в Петербурге охватил 1 тыс. кв.метров

Площадь пожара на мусороперерабатывающем заводе в Санкт-Петербурге увеличилась до тысячи квадратных метров. По данным МЧС, поступило сообщение о пожаре в ангаре со строительным мусором в Красногвардейском районе по адресу Лесопарковая улица, дом 15, поступило сегодня после полудня.

Пожарные расчеты оперативно прибыли на место происшествия. К тушению привлечено от РСЧС: 19 единиц техники и 49 человек личного состава, в т.ч. от МЧС: 14 единиц техники и 36 человек личного состава.

Информации о погибших и пострадавших не поступало. На месте работает лаборатория ПХРЛ, проводятся измерения ПДК веществ в воздухе. По сведениям РИА Новости, для тушения пожара подготовили пожарный поезд и вертолет Ка-32 с водосливным устройством ВСУ-5.

Позднее в Петербургском районе в Адмиралтейском районе огнеборцев вызвали на тушение горящего автомобиля по адресу Московский пр., д. 63. Происходило горение в моторном отсеке легкового авто. Пожарные расчеты потушили машину за 15 минут.