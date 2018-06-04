В России снизился спрос на колбасы и мясные деликатесы

Социологи выяснили, сколько мяса россияне покупают в виде колбас и сосисок, сколько денег тратят на это и как изменился спрос на колбасу и мясные деликатесы за последний год.

Социологи изучили покупки 10 000 российских домохозяйств в городской и сельской местности в период с июля 2017 по март 2018 года. И сравнили полученные данные с аналогичным предыдущим периодом.

Выяснилось, что более четверти всего мяса россияне покупают в виде колбас, сосисок и мясных деликатесов. Однако за последний год спрос на эту продукцию снизился на 3%. Сейчас категория «Мясо» занимает 14% бюджета среднестатистической российской семьи. Специалисты объясняют снижение спроса на готовые мясные изделия трендом на здоровый образ жизни и развитие сервисов по доставке еды.

«Сейчас наблюдается снижение домашнего потребления категории «мясо», но это по-прежнему самая крупная статья расходов российских покупателей. В среднем домохозяйства тратят на мясо, включая готовые мясные изделия, 1860 рублей ежемесячно», - сообщили социологи.

Потребление колбасно-сосисочных изделий за отчетный период выросло только в Северо-Западном и Уральском округах. Во всех остальных регионах России оно сократилось, отмечает РИА Новости.