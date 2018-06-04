Рустэм Хамитов «провожает» абитуриентов

Для одиннадцатиклассников и их родителей наступает горячая пора – уже на этой неделе школьники будут писать первый ЕГЭ. А затем, уже получив результаты испытаний по всем выбранным предметам – выбирать вуз «по карману». Однако в Башкортостане сложилась парадоксальная ситуация: несмотря на заявления глав республики Рустэма Хамитова о важности квалифицированных специалистов и о поддержке высшего образования, по факту башкирские выпускники предпочитают вузы соседних регионов.

По родительским форумам распространяется скандальный слух, что «с самого верха» через региональное министерство образования в школы пришел наказ умышленно занижать результаты ЕГЭ. Делается это, чтобы лишить будущих абитуриентов возможности поступления в вузы в соседних регионах – Татарстане, Свердловской, Челябинской и Самарской областях, где вузы требуют более высокие средние баллы, чем учебные заведения РБ. Кто готов ломать судьбы выпускников, лишь бы оставить молодежь в республике – в нашем материале.

Башкирские вузы «просели» в рейтингах

Реальность такова: высшие учебные заведения Уфы занимают менее престижные позиции, чем вузы соседних Казани, Екатеринбурга и даже Самары. Причин для этого несколько, и почти все они, к сожалению, не столько зависят от преподавателей университетов, сколько от политики их руководства и руководства Башкортостана в целом.

По результатам ежегодного исследования о востребованности вузов, которое проводят эксперты Высшей школы экономики, Башкирия в 2017 году заняла 46 место среди регионов РФ. У соседних областей и республик рейтинги несравнимо выше: Самарская область – 8 место, Татарстан – 10 место, Свердловская область на 12-м месте и Челябинская – на 18-м.

А вот «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня» разбивает вузы на группы по отраслевой специализации, но даже в таких выборках башкирские вузы не заняли лидирующих позиций.

Среди классических вузов БашГУ, опора высшего образования РБ, занял лишь 18 место (УрФУ – второе, ЮУрГУ – девятое, К(П)ФУ – 14-е). Уфимский государственный нефтяной технический университет – на 32 месте в рейтинге технических вузов, а ведь когда-то в престижный «нефтяной» институт конкурс был по 20 человек на место! В топ-10 отраслевых рейтингов вошел только Башкирский государственный аграрный университет – 8 место среди сельскохозяйственных вузов РФ по итогам 2017 года.

Стоит ли говорить, что в топе-20 Национального рейтинга CWUR среди университетов Проекта 5-100, который «Социальный навигатор» подготовил совместно с Центром всемирного рейтинга университетов и результаты которого представил буквально на прошлой неделе, нет ни одного вуза из Башкирии? А вот соседи попали в этот рейтинг: К(П)ФУ на 4-м месте, УрФУ – на 6-м, ЮУргУ – на 19-м. Рейтинг составлен на основе семи показателей: качество преподавания, востребованность выпускников на рынке труда, качество научно-преподавательского состава, количество публикаций, их качество, влияние в научной среде и цитируемость.

От чего же зависит качество преподавания и преподавательского состава? Ответ на вопрос очевиден: на первое место в нашем прозаичном мире выходит финансирование. Даже традиции, которыми славится, например, БашГУ, не смогут вечно удерживать профессорско-преподавательский состав, если зарплат не хватает для нормальной жизни. Плюс – разрыв поколений, когда старшие преподаватели достигли пенсионного возраста, а талантливая молодежь не стремится идти преподавать, предпочитая заниматься собственными бизнес-проектами или работать по найму в частных компаниях, готовых предоставить и достойные зарплаты, и финансирование научных исследований в собственных оснащенных лабораториях.

Для исправления логично увеличить финансирование. Так вот, если проанализировать региональный бюджет РБ, то можно увидеть, что затраты на образование стабильно не «дотягивают» до четверти всех расходов, но и 23-24% – тоже неплохой показатель. Тогда почему же за последние 10 лет никаких прорывов в это области не наблюдается, а башкортостанские вузы падают в рейтингах? Коррупция, высокие доходы ректората за счет преподавательских зарплат, неверные приоритеты в распределении средств на оснащение вузов? Вероятно, все вместе. И региональные власти, начиная от минобра и заканчивая главой РБ Рустэмом Хамитовым, не могут быть не в курсе такого положения вещей. Видимо, их просто устраивает ситуация, когда бюджетные деньги идут в частные карманы, но не на повышение престижа и оснащенности башкирских университетов.

Вчерашние школьники не хотят оставаться в Башкирии

А поскольку выпускники и их родители – люди не слепые и не глухие, у них ситуация с каждым годом вызывает все большее беспокойство. Хамитов много говорит о потенциале молодежи, но абитуриенты выбирают учебные заведения в соседних Татарстане и Свердловской области, едут в Самару и Челябинск.

Блогер ia-bashkiria привел интересные подсчеты. По его данным, в 2017 году в вузы в других регионов поступило 30% выпускников РБ, тогда как восемь лет назад, в 2009 году таковых было только 15%.

В 2017 году количество выпускников достигло 17540 человек, при этом, по статистике, более 90% одиннадцатиклассников продолжили обучение в высших учебных заведениях. А студентов университеты и академии набрали только около 12 тысяч. «Даже если допустить, что все поступившие из Башкирии, и все они выпускники того же года, то это составляет 68,5 процента. Обычно же до 20 процентов поступивших составляют выпускники предыдущих годов. Значит, цифра поступивших снижается до десяти с половиной тысяч человек, то есть до 52 процентов. Выходит, остальные 32 процента выпускников поступили в другие регионы страны. А вот в 2009 году уехали из Башкирии лишь около 20 процентов выпускников. В 2011-м уже 22, и так республика катилась вниз, пока не скатилась до 52 процентов», – пишет блогер. Понятно, что дети с высоким результатов ЕГЭ – это от 80 до 100 баллов – нацелены на столичные вузы, но остальные из этой трети уехавших, хорошисты и твердые середнячки, тоже не хотят учиться в РБ!

Чем же так манят молодежь Башкортостана другие регионы? Амбиции и желание жить в столице – Москве, Санкт-Петербурге. И даже в спорящих за звание третьей столицы Казани и Екатеринбурге, по сравнению с которыми Уфа, как ни прискорбно, – заурядный региональный центр. Так ведь и в Самару уезжают, потому что самарские вузы в рейтингах выше башкирских.

К тому же выпускников гонят жизненные реалии: за последние восемь лет число местных вузов и региональных филиалов федеральных учебных заведений сократилось с 40 до 35. К слову, в Казани за это время открылось три новых республиканских вуза и появилось несколько филиалов федеральных заведений.

Исправлять катастрофическое положение власти РБ не торопятся: достаточно сказать, что вместо программ стратегического развития высшего образования в республике мы имеем т.н. «оптимизацию» – бездумную и беспощадную, направленную на сокращение трат. С одной стороны, образуются новые специальности и факультеты, порою без привязки к специализации вуза, просто потому, что это «модно». Набор на такие факультеты идет исключительно на коммерческой основе. С другой – идет объединение, уплотнение и прочее «–ение» под лозунгом экономии. Например, несколько лет назад факультет по подготовке специалистов в области туризма перевели из УГАЭС в Аграрный университет. Студенты продолжают обучаться по направлению туризма, а по факту получают диплом совершенно другого вуза. Логику в этом объединении туризма и сельского хозяйства найти невозможно.

Про урезание ставок, а соответственно, зарплат преподавателей мы тоже упомянули: объединение во имя экономии по факту поставило профессоров, докторов и кандидатов наук на грань нищеты. Зато управляющие органы в каждом учебном заведении не страдают от недостатка зарплат и премий.

То же касается материально-технической базы. Стоит ли объяснять, что в современном цифровом мире профессии, связанные с IT, – одни из самых востребованных? BigData, Machine Learning, робототехника и прочие смежные специальности требуют новых программ, новых преподавателей и весьма серьезных затрат на обеспечение необходимым оборудованием и материалами. То же – в области технологий добычи нефти и газа, в сельском хозяйстве и медицине. Но материально-техническая база вузов РБ оставляет желать лучшего.

Лучшего оставляют желать и студенческие общежития и городки. В основном это здания, построенные 60-70-ее гг. прошлого века (самая «молодая» из общаг введена в эксплуатацию 40 лет назад). Там даже после летних ремонтов души не работают, а в туалетах никогда не исчезает специфический запах. «Где-то лет двадцать тому назад довелось мне несколько дней прожить в общежитии БашГУ. В том, где находился тогда санаторий-профилакторий. В прошлом году зашёл туда, и как будто в молодость вернулся. Почти ничего не изменилось. Целая эпоха ушла, поколение сменилось, а обстановка в общежитиях осталась та же», – пишет ia-bashkiria.

Ответ властей

Что же делает региональный минобр, правительство, да, в конце концов, глава РБ Рустэм Хамитов, чтобы исправить ситуацию?

Ну, во-первых, на официальном уровне они признают наличие проблемы. Еще в августе 2015 года на пленарном заседании республиканского августовского совещания по образованию в Нефтекамске Рустэм Хамитов заявил: «Я уже говорил о том, что 10 лет назад мы “проспали” у нас в республике ситуацию с созданием федерального или научно-исследовательского университета. Новых конкурсов нет и в ближайшее время не предвидится. А с тем, чтобы не терять студентов, будущих специалистов, абитуриентов, которые поступают в наши вузы, мы, безусловно, должны находить новые формы укрепления наших высших учебных заведений… Наши лучшие гимназии являются поставщиками абитуриентов для Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода и ряда других городов... Мне показывали цифры: менее пяти процентов ребят, выпускников лучших гимназий, поступают в наши вузы. Если мы дальше будем сидеть и ничего не делать, наши вузы превратятся в заштатные».

В конце прошлого года в своем послании ГосСобранию РБ Хамитов снова говорил, что необходимо остановить отток молодежи из республики, привлекать таланты из других регионов, в том числе стипендиями, грантами, финансированием стажировок, предоставлением жилья. Что реестр специальностей в колледжах и вузах необходимо обновить, а новые лаборатории и базу для научных исследований – создавать.

А во-вторых, руководство РБ ничего не делает. С августа 2015 года прошло два с лишним года (а с момента вступления Рустэма Хамитова в должность – восемь лет), а слова так и остались словами.

И пока глава Башкортостана говорит, республика теряет самую динамичную, работоспособную и самую умную часть своего населения. Вместе с молодежью РБ теряет доходы – текущие и потенциальные. По подсчетам специалистов, наши жители ежегодно «финансируют» соседние регионы и столицу на круглую сумму в 1-2 млрд рублей (плата за обучение детей на коммерческой основе и за их проживание в городе, к которому относится вуз). И в дальнейшем выпускники этих вузов с большой вероятностью будут зарабатывать и тратить на территории, где обжились и освоились студентами, а то и вовсе за границей.

Башкортостан, выучивший 80- и 100-балльников на ЕГЭ, вряд ли увидит их среди своих постоянных жителей – в республике нет достойных предложений о трудоустройстве молодых специалистов, нет реально работающих программ поддержки, за исключением частных инициатив для узкой прослойки молодых ИТР в нефтегазодобывающих компаниях.

Тем печальнее выглядит демагогия первых лиц республики, и тем больше верится в слухи про умышленное занижение баллов по ЕГЭ. А ведь когда-то Башкирия была одной из кузниц кадров для всего СССР. Сможет ли нынешнее руководство республики хотя бы восстановить престиж вузов на уровне десятилетней давности – большой вопрос.