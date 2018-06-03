Жители Петербурга увидели в небе редкое оптическое явление

Сегодня днем в социальных сетях стали появляться фотографии с необычным оптическим явлением гало. Его наблюдали в небе многие жители Петербурга и Ленинградской области. Вокруг солнца появился «нимб».

Продержался он вокруг светила около часа.

Эффект гало обусловлен тем, что из-за перепадов температуры в атмосфере образуются кристаллы льда, так называемая ледяная пыль, преломляясь через которую, световой поток становиться похожим на радугу. Чаще всего гало возникает зимой, в ясный морозный день. Но и летом петербуржцам иногда удается запечатлеть этот феномен.