В Туле после обвала грунта обнаружено древнее кладбище

В ходе дорожно-ремонтных работ в историческом центре Тулы провалился грунт. В провале обнаружилось древнее захоронение, которое археологи предварительно датировали XVII веком. Крупное массовое захоронение советских солдат обнаружено под Тулой

Провал грунта произошел при проведении ремонтных работ неподалеку от Крестовоздвиженской церкви в историческом центре Тулы. После расчистки места провала рабочие обнаружили фрагменты старинных архитектурных сооружений и около 30 гробов с человеческими останками.

Историки и археологи подняли архивные данные и выяснили, что ранее на этом месте располагалось кладбище. Сейчас ведется подготовка территории обнаруженного захоронения к проведению полноценных археологических раскопок, сообщил канал Mash.