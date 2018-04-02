В Туле после обвала грунта обнаружено древнее кладбище
2 апреля 2018, 16:57 [ «Аргументы Недели» ]
В ходе дорожно-ремонтных работ в историческом центре Тулы провалился грунт. В провале обнаружилось древнее захоронение, которое археологи предварительно датировали XVII веком.
Провал грунта произошел при проведении ремонтных работ неподалеку от Крестовоздвиженской церкви в историческом центре Тулы. После расчистки места провала рабочие обнаружили фрагменты старинных архитектурных сооружений и около 30 гробов с человеческими останками.
Историки и археологи подняли архивные данные и выяснили, что ранее на этом месте располагалось кладбище. Сейчас ведется подготовка территории обнаруженного захоронения к проведению полноценных археологических раскопок, сообщил канал Mash.
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