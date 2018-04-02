В России предлагают проверять соответствие игрушек нравственным нормам

Родители давно уже возмущаются тем, какие товары для детей поступают в продажу на прилавки российских магазинов. Особенно их тревожат игры и фильмы, пропагандирующие агрессию.

Элина Жгутова, член комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства, выступила с инициативой организовать аналитический совет, призванный оценивать влияние детской продукции на подрастающее поколение с точки зрения психологического, культурного и духовно-нравственного развития ребенка.

«В интернете существует полная свобода. Это крайне отрицательно сказывается на формировании личности ребенка. Ограничительных мер, которые сегодня приняты государством, недостаточно», - поддерживает инициативу глава Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова.

Однако профессор Института образования ВШЭ Андрей Подольский считает, что родители, которые ратуют за создание специального органа, который будет решать, во что играть и что смотреть их детям, пытаются таким образом снять с себя ответственность за воспитание детей и переложить ее на государство. «Книга или фильм не могут повлиять на ребенка так, как опыт, который он получает в семье», - цитирует RT.