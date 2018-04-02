Личный врач Ванги впервые обнародовал ее последние пророчества о будущем России

Россия возродится и станет духовной предводительницей всего мира. Об этом говорится в последних предсказаниях известной ясновидящей Ванги, которые впервые обнародовал личный врач женщины Иван Петров.

После президентских выборов в РФ, на которых убедительную победу одержал действующий глава государства Владимир Путин, английская газета Daily Mail опубликовала заметку, рассказывающую о связанном с политиком пророчестве Ванги. Издание сообщило, что болгарская ясновидящая в 1979 году предрекла будущее усиление России под руководством Путина.









Через некоторое время после появления данного материала журналисты НТВ разыскали личного врача Ванги Ивана Петрова. Медик подтвердил, что экстрасенс в своих прогнозах действительно упоминала о «славе Владимира». Кроме того, Петров впервые обнародовал последние предсказания женщины, которые она сделала перед смертью.

Вангелия Гуштерова, прославившаяся под именем Ванга, скончалась 11 августа 1996 года. Незадолго до ухода из жизни женщина рассказала Петрову, какое будущее ждет Россию и мир в ближайшие несколько десятилетий.

По словам доктора, ясновидящая предсказала избрание в Соединенных Штатах «черного президента», который оставит после себя хаос. Как известно, период правления 44-го хозяина Белого дома Барака Обамы был ознаменован «арабской весной» - волной протестов и восстаний на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Следствием этих событий стало начало кровопролитной гражданской войны в Ливии и Сирии, дестабилизация ситуации в ряде других стран.









Другое сбывшееся пророчество экстрасенса – крымский референдум. Ванга предвидела, что «в Россию на старое место вернется кусок земли».









Из предсказаний Ванги, изложенных Иваном Петровым, следует, что помимо присоединения Крыма Россию ждет возрождение. Страна станет «господарем духа, разума». Ей выпадет задача – быть духовным предводителем всего мира.

Говоря в целом о будущем человечества, ясновидящая прогнозировала, что оно пройдет через множество испытаний. Одно из самых тяжелых - Третья мировая война, в ходе которой прогрессивные силы столкнутся с террористами. Этот конфликт будет долгим и изматывающим, однако в конце концов добро победит.