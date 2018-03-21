Опубликовано пророчество Ванги о превращении РФ во «владыку мира» при Путине

Российская Федерация в период руководства страной Владимиром Путиным станет «владыкой мира». Такое предсказание сорок лет назад сделала прорицательница Ванга, утверждают британские СМИ.

Английская газета Daily Mail после состоявшихся в России президентских выборов, на которых убедительную победу одержал действующий глава государства Владимир Путин, опубликовала на своем сайте заметку, рассказывающую о связанном с политиком пророчестве болгарской ясновидящей Ванги. В 1979 году в беседе с писателем Валентином Сидоровым Ванга заявила о том, что 2016-м Европа превратится в пустошь, говорится в материале. После этого Россия станет «властелином мира», которого никто не сможет остановить.









В своем предсказании прорицательница упомянула о «славе Владимира». Британское издание полагает, что она имела в виду нынешнего российского президента. Прогноз об упадке Европы автор заметки назвал не совсем точным, напомнив при этом, что именно в 2016-м состоялся референдум о выходе Великобритании из ЕС, который привел к кризису содружества.









Умершую в 1996 году Вангу газета окрестила «балканским Нострадамусом». Журналисты посчитали, что 85% предсказаний, сделанных женщиной, имели успех. Среди сбывшихся пророчеств ясновидящей – атака террористов на башни-близнецы в Нью-Йорке, гибель подводной лодки «Курск», экономическое возвышение Китая.









Ранее в интернете появился другой прогноз болгарской ясновидящей о судьбе России. В данном предсказании утверждается, что в 2018 году произойдут события, которые помогут РФ вернуть себе статус великой державы. Причем это величие будет носить, прежде всего, духовный характер.

Кроме того, ясновидящая предрекла, что в текущем году Москва сможет нормализовать отношения с Киевом. Этому будет способствовать смена власти в соседнем государстве – там к руководству придет человек из народа. Он сможет вытащить Украину из экономического и политического кризиса, говорится в пророчестве Ванги. В результате усилий политического деятеля к жителям страны вернутся патриотизм и вера в будущее.