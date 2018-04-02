Пучков извинился перед родителями детей, погибших при пожаре в Кемерово

Глава МЧС России Владимир Пучков извинился перед родителями детей, погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" 25 марта. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Золотов обратился в СК: Росгвардия может быть виновна в кемеровской трагедии

Самому младшему малышу было чуть более двух лет. "Самое страшное — это когда гибнут дети", - считает главный спасатель России. "Я извинился перед родителями мальчишек и девчонок, которых мы не уберегли и недоработали", - сообщил Пучков на селекторном совещании. Глава МЧС подчеркнул, что "эта трагедия должна для всех нас послужить уроком", - сообщает РИА Новости.

Расследованием трагедии занимаются опытнейшие следователи СКР. Директор Росгвардии Виктор Золотов обратился в СК после гибели 64 человек. Росгвардия усмотрела преступление в действиях своих сотрудников в Кемерово и считает, что сотрудники кемеровского Центра лицензионно-разрешительной работы и госконтроля (ЦЛРРиГК) должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Аман Тулеев после пожара подал в отставку.