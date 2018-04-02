Пучков извинился перед родителями детей, погибших при пожаре в Кемерово
2 апреля 2018, 13:44 [ «Аргументы Недели» ]
Глава МЧС России Владимир Пучков извинился перед родителями детей, погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" 25 марта. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
Самому младшему малышу было чуть более двух лет. "Самое страшное — это когда гибнут дети", - считает главный спасатель России. "Я извинился перед родителями мальчишек и девчонок, которых мы не уберегли и недоработали", - сообщил Пучков на селекторном совещании. Глава МЧС подчеркнул, что "эта трагедия должна для всех нас послужить уроком", - сообщает РИА Новости.
Расследованием трагедии занимаются опытнейшие следователи СКР. Директор Росгвардии Виктор Золотов обратился в СК после гибели 64 человек. Росгвардия усмотрела преступление в действиях своих сотрудников в Кемерово и считает, что сотрудники кемеровского Центра лицензионно-разрешительной работы и госконтроля (ЦЛРРиГК) должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Аман Тулеев после пожара подал в отставку.
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