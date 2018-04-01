На момент возгорания в торговом центре "Зимняя вишня" сигнализация работала в режиме ручного управления. Сигнал "пожар" поступил на пульт к охраннику, при этом автоматические системы тушения не сработали.

Если бы сигнализация была включена в автоматическом режиме, сразу бы включились системы дымоудаления, лифты опустились бы на первый этаж, все эскалаторы должны были переключиться на спуск, а двери эвакуационных выходов разблокированы, сообщил главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС России Ринат Еникеев "Российской газете". По его словам, причиной перевода сигнализации в ручной режим могли стать сбои в ее работе.

Распространение огня было "лавинообразным", и произошло стремительно. Практически сразу сработал датчик, который располагался над сухим бассейном с поролоновыми кубами в детской игровой комнате. Через несколько секунд отреагировал соседний датчик, через 15-17 секунд – датчик, установленный в вентиляционной камере, а спустя 39 секунд после первого сигнала сработал датчик в лифтовом холле, рассказали в МЧС, передает "Версия". Пожарные прибыли к центральному входу в ТЦ спустя 4 минуты после того, как был получен сигнал о пожаре, но к этому моменту огонь успел охватить большую площадь. Ни администрации, ни представителей охранной службы к тому времени на месте уже не было, поэтому никто не мог сообщить пожарным, есть ли внутри горящего здания люди, и сколько их.



В открытый доступ попали стертые четыре минуты видео с камер видеонаблюдения в ТЦ "Зимняя вишня". Ролик опубликовал в YouTube кемеровчанин Игорь Востриков, потерявший в результате трагедии жену, троих детей и сестру.