Опубликованы вырезанные минуты начала пожара в ТЦ в Кемерово
1 апреля 2018, 16:33 [ «Аргументы Недели» ]
В открытый доступ попали стертые четыре минуты видео с камер видеонаблюдения в ТЦ «Зимняя вишня». Ролик опубликовал в YouTube кемеровчанин Игорь Востриков, потерявший в результате трагедии жену, троих детей и сестру.
По его словам, это четырехминутная запись с камер видеонаблюдения, которая была обрезана в предыдущих опубликованных версиях ролика. Владельцы «Зимней вишни» предполагают, что эти минуты не попали в основной сюжет из-за выхода из строя системы видеонаблюдения. Есть мнение, что кадры были удалены специально.
Также Востриков выложил фрагмент видео давки, которое было заснято камерой в лестничном проходе. Ширина лестницы чуть более метра и люди столпились в пролетах, пытаясь выбраться.
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