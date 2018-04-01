Опубликованы вырезанные минуты начала пожара в ТЦ в Кемерово

В открытый доступ попали стертые четыре минуты видео с камер видеонаблюдения в ТЦ «Зимняя вишня». Ролик опубликовал в YouTube кемеровчанин Игорь Востриков, потерявший в результате трагедии жену, троих детей и сестру. Видео начала пожара в кемеровском торговом центре опубликовано в сети

По его словам, это четырехминутная запись с камер видеонаблюдения, которая была обрезана в предыдущих опубликованных версиях ролика. Владельцы «Зимней вишни» предполагают, что эти минуты не попали в основной сюжет из-за выхода из строя системы видеонаблюдения. Есть мнение, что кадры были удалены специально.

Также Востриков выложил фрагмент видео давки, которое было заснято камерой в лестничном проходе. Ширина лестницы чуть более метра и люди столпились в пролетах, пытаясь выбраться.