Потерявший семью в Кемерово рассказал, кто и почему закрыл дверь кинозала

Потерявший семью - троих детей, жену и сестру - житель Кемерово Игорь Востриков узнал и рассказал, кто и почему закрыл дверь кинозала, когда в торговом центре 25 марта днем начался пожар.

Востриков разметил в соцсети "Вконтакте" видео, где он рассказал, что изучил данные с камер наблюдения. По словам мужчины, судя по видео, двери в кинозале были открыты. Когда начался пожар, люди из зала начали выбегать. Но в какой-то момент в коридоре был слишком густой дым и какой-то мужчина решил запереть дверь и дожидаться спасателей.

"Спасатели, как вам известно, не прибыли", — сказал он. 31-летний Востриков добавил, что этого мужчину, насколько ему известно, спасли.

У отца, потерявшего своих детей, есть вопросы к пожарным и властям региона. Он раскритиковал пожарных за медлительность, за то, что не были подключены все силы МЧС, не были задействованы вертолеты.

Игорь со слезами на глазах говорит, что даже не может забрать тела своих погибших любимых, не может их захоронить. На опознание требуется три недели. "Игорь, с вами вся Россия, обычных людей((( мы ревем и ревем ((((", "Игорь, мы верим в Вас, верим что Вы добьетесь правды! не сдавайтесь, идти до конца, разберитесь в этой истории и накажите тех кто виновен и допустил эту трагедию", - поддерживают Игоря россияне.

Видео.

Выражаем соболезнования Игорю Вострецову и всем родным погибших при пожаре в Кемерово. Пострадавшим желаем скорейшего выздоровления.