Академик Глазьев о роли Эльвиры Набиуллиной в загнивании российской экономики

О том, кто контролирует работу Банка России, может ли ЦБ Эльвиры Набиуллиной стать драйвером роста российской экономики, почему политика Банка России после 2013 г. имеет катастрофические последствия для экономики РФ,- академик Глазьев рассказал главному редактору «Аргументы недели» Андрею Угланову

- О роли ЦБ. Вы говорите, что его работу контролирует кто угодно, но только не российские власти. Называют даже Федрезерв США, по инициативе которого при Б.Ельцине принимался закон о ЦБ. Может ли ЦБ Эльвиры Набиуллиной стать драйвером роста российской экономики, как предложил в своём ежегодном послании В.Путин?

- Работу Банка России контролирует его совет директоров, члены которого утверждаются Государственной Думой по представлению Президента. Над ним еще находится Национальный финансовый совет, формируемый на паритетных началах представителями Президента, Федерального собрания и Правительства. Последнее согласует Основные направления денежно-кредитной политики, которая поэтому называется единой. Так что работа ЦБ жестко вписана в систему органов государственной власти и влияние МВФ, Казначейства США или прочих внешних сил, может носить исключительно идеологический или консультативный характер. И оно действительно сильно, ЦБ добровольно и слепо следует рекомендациям МВФ, которые разрабатываются в интересах мировой финансовой олигархии. По сути политика ЦБ многие годы обслуживает интересы внешней американоцентричной финансовой системы в ущерб интересам России.

Несмотря на достижение цели по инфляции, превратившейся в «священную корову» для финансово-экономических властей, политика Банка России после 2013 г. имеет катастрофические последствия для экономики: недопроизводство продукции вследствие сжатия кредитования оборотного капитала из-за повышения процентных ставок сверх уровня рентабельности большинства отраслей составляет не менее 15 трлн. руб.; дестабилизация курса рубля и его чрезвычайная волатильность, опустившая рубль в разряд самых ненадежных валют и спровоцировавшая бегство капитала в размере более 250 млрд. долл.; падение инвестиций вследствие дестабилизации курса рубля и повышения процентных ставок оценивается не менее чем в 5 трлн. руб. несделанных капиталовложений; 15%-ый рост числа обанкротившихся предприятий до 37 тысяч в связи с ухудшением условий кредитования; потери предприятий, бюджета и физических лиц (более 7 млн. вкладчиков) вследствие банкротства коммерческих банков после отзыва 317 лицензий составляют более 3 трлн. руб.; подрыв доверия к России как локомотиву евразийской интеграции вследствие нестабильности рубля, повлекшей долларизацию взаимной торговли в ЕАЭС и похоронившей нашу многолетнюю работу по приданию ему статуса региональной резервной валюты.

Объяснение этих последствий внешними причинами (санкции, нефтяные цены, мировой кризис) не выдерживают критики, так как страны с куда меньшим запасом прочности и с большей зависимостью от экспорта нефти имеют намного лучшие макроэкономические показатели, чем у нас. При этом падение производства у нас происходит на фоне низкой загрузки производственных мощностей, составляющей в среднем по промышленности около 60%.

Главной причиной кризиса стало сжатие кредита более чем на 12 трлн. руб. Вместо того чтобы компенсировать его сокращение из внешних источников, составившее около 200 млрд. долл., Банк России его усугубил, выведя из экономики более 6 трлн. руб. по каналу рефинансирования коммерческих банков. Доля последних в финансировании инвестиций опустилась до 7% по сравнению с 40-70% в других странах.

Продолжение проводимой ЦБ политики в течение еще четырех лет, согласно утвержденным планам регулятора, в условиях англосаксонской агрессии против нас приведет Россию к неизбежному и очень тяжелому социально-экономическому поражению.