Илон Маск 1 апреля объявил о банкротстве своей компании Tesla. Пошутил

Изобретатель и миллиардер Илон Маск повеселился 1 апреля. День смеха 1 апреля, очевидно, отмечают во всем мире. Маск объявил себя банкротом. О банкротстве своей компании Tesla Маск написал в первый день апреля на своих страницах в социальных сетях, - сообщает kp.ru.

"Несмотря на интенсивные усилия по сбору средств, в том числе массовую продажу пасхальных яиц, мы с грустью сообщаем о том, что Tesla полностью и окончательно обанкротилась. Настолько обанкротилась, что вы не поверите", - написал Маск в Twitter в День смеха.

В следующем посте опубликована фотография руководителя компании-автопроизводителя, на которой Илон Маск запечатлен возле машины с картонкой с надписью "банкрот" и подпись, поясняющая, что его нашли в бессознательном состоянии у Tesla Model 3 в окружении бутылок "Теслакиллы".

"Следы высохших слез до сих пор видны на его щеках", - говорится в подписи к твитту.