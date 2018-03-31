Пожизненно лишенная прав Мара Багдасарян задержана в субботу ранним утром за рулем автомобиля "Мерседес" в Москве на Ленинградском проспекте. В ее отношении составлен административный протокол.

Автомобиль у Багдасарян изъяли, - передает RT. В отношении Багдасарян составлен административный материал по статье "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством".

По данным СМИ, скандально прославившуюся девушку задержали на Ленинградке около трех часов утра. На просьбу сотрудников ГИБДД предъявить водительское удостоверение она ответила отказом.

Водительское удостоверение Багдасарян находится в Госавтоинспекции Тверской области. Ведомство не возвращает документ, поскольку по решению суда Багдасарян лишена права на управление транспортными средствами пожизненно.

Фамилия Багдасарян попала в СМИ в мае 2016 года. Мара в компании молодых людей, в том числе сыном вице-президента компании "ЛУКОЙЛ" Русланом Шамсуаровым, участвовала в "гонках" на внедорожнике "Гелендваген" с сотрудниками полиции на Ленинском проспекте.