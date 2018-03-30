Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин подал декларацию о доходах

Сегодня Администрация президента и Владимир Путин подали свои налоговые декларации. Предоставить налоговые декларации необходимо до 1 апреля 2018 года. По этому поводу свой комментарий дал Дмитрий Песков.

Говоря о соблюдении правил подачи деклараций, пресс-секретарь главы государства сказал журналистам: "Абсолютно". "В этом плане система работает не первый год, и очень жестко караются те, кто не выполняет требования", - пояснил Песков. Как подчеркнул представитель Кремля, в этом плане "дисциплина идеальная".

Сведения о доходах обычно оказываются в открытом доступе спустя примерно две недели после крайней даты подачи деклараций.

По документам 2017 года, Владимир Путин заработал в 2016 году 8 млн 858 тыс. 432 рубля, что на 33 тыс. рублей меньше дохода главы государства в 2015 году, то есть средний ежемесячный доход главы государства составлял 738 тыс. рублей.