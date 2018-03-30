На северо-западе Москвы ребенок выпал из окна, его эвакуирует вертолет

На северо-западе Москвы из окна жилого дома выпал трехлетний ребенок. Согласно последней информации, пострадавшего мальчика сейчас экстренно эвакуируют в столичную больницу при помощи вертолета.

Представитель Московского авиационного центра отметил, что малыш упал с четвертого этажа, вследствие чего получил различные травмы, передает в пятницу РИА "Новости". Специалисты транспортируют его в специализированное медицинское учреждение. Вместе с ребенком на борту вертолета находится бригада врачей.

Есть информация о том, что происшествие случилось сегодня в доме номер 33 на улице Маршала Тухачевского. Выясняется, почему взрослые не следили за трехлетним мальчиком и допустили, чтобы он залез на подоконник.