На северо-западе Москвы ребенок выпал из окна, его эвакуирует вертолет
30 марта 2018, 14:59 [ «Аргументы Недели» ]
На северо-западе Москвы из окна жилого дома выпал трехлетний ребенок. Согласно последней информации, пострадавшего мальчика сейчас экстренно эвакуируют в столичную больницу при помощи вертолета.
Представитель Московского авиационного центра отметил, что малыш упал с четвертого этажа, вследствие чего получил различные травмы, передает в пятницу РИА "Новости". Специалисты транспортируют его в специализированное медицинское учреждение. Вместе с ребенком на борту вертолета находится бригада врачей.
Есть информация о том, что происшествие случилось сегодня в доме номер 33 на улице Маршала Тухачевского. Выясняется, почему взрослые не следили за трехлетним мальчиком и допустили, чтобы он залез на подоконник.
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