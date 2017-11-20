Годовалый малыш упал с четвертого этажа в Череповце и выжил

В Череповце годовалый ребенок выпал из окна квартиры на четвертом этаже и выжил. В следственном управлении СК РФ по Вологодской области уточнили, что малыш получил травмы позвоночника и живота.

Как отмечает РИА "Новости", инцидент произошел 18 ноября на улице Луначарского.

Известно, что в момент случившегося в квартире находилась 20-летняя мать ребенка и ее 14-летняя сестра, которые отошли в другую комнату. Сейчас выясняется, насколько тяжелые травмы получил пострадавший. Устанавливаются также все обстоятельства происшествия.