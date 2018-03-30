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Андрей Фурсов о подлости англичан и растлении Украины

30 марта 2018, 10:45 [ «Аргументы Недели» ]

Андрей Фурсов о подлости англичан и растлении Украины

Где истоки вековой ненависти Лондона к России? Как генсек Хрущёв растлил советскую Украину недобитыми бандеровцами, и какие они - три условия начала «красного террора» при Путине? Об этом главный редактор «Аргументов недели» Андрей Угланов спрашивает знаменитого историка Андрея Ильича Фурсова. 

 

Полную версию видеоинтервью главного редактора «Аргументов недели» Андрея Угланова с  историком Андреем Фурсовым  смотрите на канале Youtube #ЗАУГЛОМ

 

- Здравствуйте Андрей Ильич, казалось: что после выборов президента России визг и крик в западном мире против нашей страны утихнет. Случилось ровно наоборот: из Европы и США высылают наших послов, придумывают бог весть какие экономические пакости… А наш МИД продолжает называть всю эту публику «партнёрами» и показывать свой беззубый рот. Где известная гордость великороссов?

- Утрата МИДом стратегического видения – это не сегодняшний день, и даже не времена ельциньщины и горбачевщины. Это началось с конца 60-х годов, когда Советский Союз начал реагировать на обстоятельства, а не создавать их. Можно было, например, нанести серьезный ущерб НАТО, спровоцировав внутренний кризис во время «парижской весны». Но мы решили договориться с американцами: они не лезут в чехословацкие дела, мы не вмешиваемся в дела Франции. Хотя, можно было через французскую компартию и через профсоюзы спровоцировать НАТО на ввод войск в Париж в 1968-м году. И потом, десятилетия кричать о том, как «грязный натовский сапог раздавил замечательную парижскую весну». 

Да - президент США Линдон Джонсон нас заверил, что они не будут вмешиваться. С точки зрения политтехнологической, американцы сделали все грамотно. Они действительно не вмешивались «военным образом». Но они спровоцировали наш ввод войск в Чехословакию. Ещё 3 августа 1968 года в Братиславе под крики беснующейся толпы шли переговоры советского руководства и чехословацкого. Советское руководство уступило чехословакам: стройте свой чехословацкий «социализм с человеческим лицом»,  но есть два условия: прекратить русофобскую пропаганду и прекратить все разговоры о выходе ЧССР из организации Варшавского договора. И что? 5 августа появляется статья в «Правде» «Планы империализма  сорваны», а на следующий день началась массовая демонстрация в Праге. Чехи звенят ключами, «Иван уходи домой» - и лозунг «Чехословакия должна выйти из организации Варшавского договора». Это была прямая провокация, направленная на то, чтобы Советский Союз ввел войска. А можно было этого избежать, но Брежнев бездарно упустил время.

- Скажите, почему не была попытка такого политического размена по Афганистану? Почему США все-таки влезли туда с поставками ПЗРК «Стингер», начали сбивать советские самолеты и вертолеты. После чего началась трагедия, которая в конечном итоге привела и к развалу Советского Союза.

-Не думаю, что Афганистан – тот фактор, который привел к развалу Советского Союза. Да и «стингеры» – это было не самое начало. Самое главное, что нас заманили в Афганистан. А с советской стороны за ввод войск в Афганистан активно ратовали два человека – Устинов и Андропов. Их поддержал Громыко. Нет прямых доказательств, но судя по всем косвенным доказательствам и свидетельствам, Устинов и Андропов решали очень простую проблему: Афганская война позволила Комитету Государственной безопасности и Министерству обороны поставить под контроль очень большие финансовые потоки, это были ведомственные решения. 

- Понятно, как американцам удалось заманить нас в Афганистан: мнимой угрозой собственного вторжения. А как им удалось заманить нас на Украину? Как удалось создать такую ситуацию, когда треть, или даже половина украинского населения стали, по сути, не то что врагами, но были отравлены антироссийским ядом?

- Американцы активно работали над этим с конца 80-х годов, при  позднем Горбачеве. А уж в 90-е годы там работали несколько сотен НКО. Практически во всех серьезных вузах Украины функционировали так называемые «натовские комнаты». Если хочешь получить хорошее место работы, у тебя в дипломе должна стоять отметка, что ты прошел такие-то курсы в «натовской комнате». Мы там не работали, у нас полудохлое «Россотрудничество», которое занималось  непонятно чем. Американцы же разделили украинское общество на сегменты – социальные, возрастные, с каждым из которых работала своя НКО. В это время посол на Украине  Черномырдин играл на баяне и песни распевал с украинскими олигархами, а Зурабов тоже занимался непонятно чем. Наша власть в 90-х-начале нулевых считала, что обо всем нужно договариваться с олигархами. Мы не позаботились о том, чтобы создать там реально пророссийские силы.  

Нужно сказать, что тревожные процессы начались ещё в советское время. В 1955 году генсек  Хрущев подписал амнистию почти всем тем, кто во время войны сотрудничал с фашистами, в том числе на Украине  . Около 100 тыс. бывших бандеровцев вернулись в 5 западных областей Украины Кроме этого, с 1955-го по 1965-й год на Украину вернулось около 100 тыс. украинцев из Канады. Приехали с деньгами.

- Кто им позволил?

- Хрущёв разрешил этим людям вернуться. Самое главное, как только Хрущев подписал эту амнистию, бандеровское руководство изменило тактику. Они прекратили вооруженную борьбу на Западной Украине, и дали команду: бандеровцы и члены их семей должны делать все, чтобы занять места в советских, профсоюзных, комсомольских, партийных организациях, интегрироваться в них как следует. Началась интеграция националистов, причем, довольно успешная. 

Уже в середине 60-х годов национализм расцвел так, что это даже отражалось на футболе, помню даже футбольное начальство Советского Союза поднимало перед руководством «Динамо» Киев вопрос, чтобы на киевском стадионе не объявляли забитые киевлянами голы, как победу: «Гол забiв Васiль Турянчик!». 

Кто был одним из инициаторов развала Советского Союза? Человек, который отвечал в украинском руководстве за национальный вопрос Леонид Кравчук. На эту почву и легла очень хорошо отработанная американская даже не пропаганда, а психоисторическая  программа. А за 25 лет можно перекодировать целое поколение. Нужно сказать, что социокультурная психоисторическая перекодировка – это то, что отрабатывается сейчас западными  спецслужбами. На  Украине, помимо прочего, был и эксперимент.

- На что можно надеяться после такой «перекодировки» в Донецке и Луганск? 

- Донецк и Луганск это традиционно русские области. Пример из футбола: в 1968-м году украинские команды договорились, что в Киеве они сдают игру киевскому «Динамо», а на своих полях  играют с ним вничью. Согласились все украинские команды кроме донецкого «Шахтера». У партийной организации Донецка всегда были напряженные отношения с партийной организацией Киева. Это проявлялось даже в спорте. Луганск и Донецк – это не Украина. Другое дело, что люди там уже безумно устали. Это может сыграть свою роль. Хотя, я не представляю, чтобы мы сдали Донецк и Луганск. И чтобы они после всей этой крови легли под укробандеровский режим.

- Сейчас, как это было 2 года назад, готовится наступление украинской армии, чтобы разделить Донецк и Луганск. Как вы думаете, будет нами оказана военная помощь?

- Не знаю, в какой форме, но убежден, что эффективная помощь должна быть оказана. Иначе российское руководство просто потеряет лицо, и многие соседи решат, что о нас можно вытирать ноги. Например, в Казахстане и далее везде. Поэтому Донецк и Луганск - это та зона, нарушение которой должно вести к очень жесткой реакции.

- На Западе начали давить российских олигархов? Цель ясна – натравить их на Путина: с возможностью совершить государственный переворот.  Какие развилки есть у президента Путина сегодня? 

- Развилка очень серьезная. Мы живем тем, что создано в Советское время и проедаем советское наследие. Если посмотреть на похожие поворотные моменты русской истории, их было два. В 1565 ,накануне опричнины, и при Сталине. К 1565-му году было проедено наследие ордынской эпохи, когда почти не осталось земли раздавать «детям боярским» в качестве поместий. К 1929 год проедено наследие Российской империи. Перед властью возникал вопрос, за счет каких слоев будем делать рывок в будущее, за счет кого в большей степени? 

Оба раза рывок делался за счет ущемления главным образом верхушки. Именно этого, кстати,  не могли либеральные дворянские историки простить Ивану Грозному, и не потому, что он, якобы, убил сына. Именно этого не может простить советская элита Сталину. В обоих случая следовал рывок, и оба эти рывка каждый раз выводили страну вперед. В случае с Иваном Грозным это был более длинным и драматичным, со Сталиным всё произошло быстрее. 

Сейчас такая же ситуация – проедено советское наследие. Единственное, в чем мы действительно продвинулись - подняли вооруженные силы, но не промышленность. К 1937-му году Советский Союз обеспечил военно-промышленную автаркию от Запада. Сейчас ни о какой автаркии речи быть не может: у нас просто появилась армия, которая может воевать, и появились те виды вооружения, которые могут быть использованы. 

Сейчас опять развилка, которая упирается вот во что. После 1991-го года в российском господствующем слое оформились  две группы – одну я условно называю «приказчиками», а другую  «контролерами». «Приказчики» - это те, кто готов сдать страну транснациональным корпорациям хоть сейчас. «Контролеры» исходят из другого. Они живут по принципу «медведь свою тайгу не отдаст». В этом отношении они выступают представителями своей страны. Однако, у «контролеров» и у «приказчиков» есть общее – они все сторонники либерально-рыночной экономики. Если «приказчикам» это не создает проблем, то «контролерам» это создает проблемы, потому что, если ты противостоишь «приказчикам» и вступаешь в конфликт с их хозяевами, тебе нужна поддержка населения. А какая может быть поддержка, если ты проводишь те «реформы», которые рушат экономику, здравоохранение,  превращающееся в здравозахоронение, рушат систему образования.

 Это противоречие  неразрешимо. Кроме того, на него наслаивается еще одно противоречие – нарастающий конфликт с Западом, и он будет нарастать. При этом общество, молодежь, левеет, в моде «неосоветизм», а идеология верхов другая. Да: внешнеполитическое давление может на какое-то время сплотить людей. Но если это не будет подкреплено некими экономическими, социальными мерами внутри страны, то трудно сказать, как эта система будет развиваться. 

- Иван Грозный решил эту проблему опричниной, Сталин «красным террором». Мы же говорим о Путине. Не будет ли у нашего президента искушения, привесит собачью голову и метлу новым опричникам, как было при Иване Грозном и зачистить современную элиту: заставит ее сбежать, либо отправить на лесоповал?

- На самом деле Сталин решил этот вопрос по-другому: у него не было своей опричнины, но он использовал опричный принцип чрезвычайки - натравливал одну группу на другую. Что касается террора 37-38 годов, то это к Сталину имело  непростое отношение.  Об этом очень хорошо написал историк Ю.Н.Жуков, рассекречены материалы, и ситуация сейчас понятна. В 36-м году Сталин попытался внести в новую Конституцию принцип альтернативности выборов. Но на своём же  политбюро он проиграл: 3 голоса за него, 8 против. Логика его оппонентов была такова: если допустить альтернативные выборы, то народ может выбрать детей помещиков, капиталистов и попов. Этого делать нельзя. Сталин проиграл, но региональные бароны, среди которых Постышев, Эйхов, Хрущев - им этого показалось мало. Постышев и Эйхов пришли к Сталину и фактически потребовали квот на «изъятие» враждебных групп населения. В этой ситуации, если бы Сталин отказал, он мог бы сам оказаться  на Лубянке. Сталин выбрал асимметричный ответ:  «Вы хотите террора? Хорошо, будет вам террор. Вы запустите эту машину по низам, а я по верхам». 

Террор 37-38 годов – это два процесса: массовый процесс, который запустили региональные бароны, и процесс по верхам, который запустил Сталин. Как только Сталин своих целей добился, террор был свернут, Берия заменил Ежова, и началась «бериевская оттепель». 

Возвращаясь к нынешней ситуации, нужно сказать следующее. Для того, чтобы реализовать то, что сделали в свое время Иван Грозный и Сталин, нужно иметь 3 вещи: первое, нужно иметь репрессивный аппарат; второе, нужно иметь идеологию, иначе, все репрессии выльются в бандитизм;  третье, нужно иметь массовую социальную опору. 

По поводу третьего пункта. Социальной базы для этого у нас не было. Но усилиями граждан либерастов (реальный либерализм в мире умер в 1910 – 1920-е годы), у нас появился слой городских низов, на который можно опереться. Появилась масса недовольного населения, среди которых и распространяются эти неосоветские левые идеи. Репрессивный аппарат создать можно, но нужна идеология – ради чего все это делается. Её нет, а как без идеологии?

- Вернёмся к «мировой закулисе». Уже и третью мировую войну готова развязать?

-   Нынешняя ситуация чем-то напоминает 30-40-е годы 19 века. После того, как британцы поняли, что Россия их главный противник, они начали готовить европейскую коалицию. Именно тогда в двадцатые годы 19 века в Британии возникла русофобия как явление - вражда к России. За 1830-40 годы британцы обработали европейское общественное мнение. Обратите внимание на накал нынешней антироссийской истерии. Такого не было во время Холодной войны, потому что Советский Союз был силен, и воевать с ним никто не собирался. Это не значит, что они точно сорвутся в войну. Всё будет зависеть от того, насколько мы будем сильны, прочны, едины и т.д., Но накал истерии на Западе - это, безусловно, подготовка населения к тому, что удар по России – это морально оправданное и практически необходимое дело. Ненависть к России захватывает целые слои населения, она становится совершенно иррациональной. Это то, с чем мы будем жить ближайшие годы.

- Андрей Ильич, почему руководители России  испокон веков так хотят любви Запада? Почему любой пук английских или варшавских господ здесь обсуждается, на Первом канале, на Российском телевидении свирепствуют ток шоу, где и Соловьев и много других брызжут слюной на слова неведомых нам идиотов: о которых мы и знать ничего не хотим? Откуда комплекс неполноценности? 

- Ещё 18 веке наше общество раскололось на западоподобный класс господ и класс крепостных. Первые быстро превратились в некое подобие сплочённой прозападной нации, а народ остался народом. Раскол тройной: классовый, культурный и социоэтнический. Поэтому Гражданская война была у нас такой жестокой - схватились принципиально два разных социальных «существа». Дворяне наши в 18 веке, со времен Екатерины, жили не своими потребностями, а западными. Не понимая, что западные потребности удовлетворялись на порядок более развитой экономикой. Поэтому русским дворянам, чтобы вести социально-приемлимый дворянский образ жизни, нужно было, выражаясь марксистским языком, отнимать у населения не только прибавочный продукт, но и часть необходимого продукта.

- Наши прозападные богатеи не потомки дворян. Откуда у них такое низкопоклонство?

- Это началось еще в Советское время. Очень хочется туда, где чисто и светло. Что такое Березовский? Несчастный, затюканный парень, и вдруг ему – всё! Эти люди выбежали из лабораторий, из подворотен, у них было свое представление о сладкой жизни, кроме того, они очень много не любили в советской жизни. На этот менталитет наложилось вот что.

Когда Рональд Рейган стал президентом США, при всей своей простоте, были созданы три независимые группы, которые должны были дать прогноз, что будет с капитализмом в ближайшие 10-15 лет. Все дали один и тот же прогноз: в 87-88 годах мировую экономику ожидает очень серьезный кризис. Производство в западном секторе упадет на 25%, в Советском Союзе на 10-15%, и Советский сектор перенесет это значительно легче, чем Западный в силу планового характера экономики. Да и люди привыкли затягивать пояса. 

Политические последствия, прогнозировали они, будут таковы: в Италии и Франции к власти могут прийти коммунисты, в Англии левые лейбористы. В США ничего такого не предвидится, но вероятны бунты черного населения и низов в крупнейших городах. В 92-93 году шарахнет еще один кризис, и это будет финал. 

Рейган к этому отнесся серьезно. Самое интересное, что в самом начале 80-х годов в Советском Союзе  два человека - В.Крылов и П.Кузнецов - подготовили для Андропова анализ того, что будет с капиталистическим миром и социалистическим. Выводы были  похожи  на  американские, но кним никто не прислушался.

 После обвала в октябре 1987г. нью-йоркской фондовой биржи назначенный главой ФРС Гринспен заявил , что США спасет только чудо. Этим чудом стало разрушение Советского Союза. А последующее разграбление бывшей социалистической зоны привело к тому, что последние 3 года второго президентства Клинтона, у США впервые за 30 лет был профицит. Разрушение Советского Союза действительно дало Западу 20-25 лет спокойной жизни, но потом все равно шарахнул кризис 2008 года. Сейчас идет борьба за то, каким будет посткапиталистический мир. России в этом мире нет места, это сформулировал Бжезинский. По его словам мир 21 века будет построен за счет России, в ущерб России, на костях России. То, что вокруг России сейчас крутится, это и есть попытка создать плацдарм для окончательного решения русского вопроса. Толстосумы интуитивно чувствуют это и держат нос по ветру.

- Кризис Западной экономик 80-х годов прошлого века удалось решить за счёт подъёма Китая западными деньгами. Китайцам они помогли и на карте мира осталась одна пустыня – это Российская Федерация, где нет дорог, где непаханые земли. Почему вместо того, чтобы продлить удовольствие и взяться всем капиталистическим миром за Россию и встроить ее в свой конгломерат, нас обосабливают ракетами, бомбами… Стращают вообще чёрти чем! Где логика?

- В чем была логика, когда нацисты объявили японцев почетными арийцами, а русских недочеловеками? Россия за последние 400 лет – единственная страна, которая создала альтернативную Западу европейскую же культуру с высокими достижениями: толстые, достоевские, пушкины, колоссальный технический рывок. Мы 400 лет били Запад. Мы били Фридриха, мы били Наполеона, били Вильгельма, били Гитлера. В 1960-е годы на Западе люди не спорили о том, победит ли Советский Союз США? Спорили, когда это произойдет. Россия – это постоянная угроза. 

Китай для Запада  не угроза, потому что Китай – это локальная цивилизация,  обращенная внутрь себя. У нас был проект «Россия Третий Рим», «Россия Третий Интернационал» – это был универсалистские проекты. Мы все время создавали альтернативный англосаксонскому мир. Никто этого не забыл, никто этого никогда не забудет. Кроме того, надвигается такой футуро-архаический упрощенный мир, в нём русские точно будут значительно лучше приспособлены к жизни. 

Мы для Запада всегда останемся тем, кого они будут бояться. Как пел Вертинский, «мы для них чужие навсегда». И нужно как можно меньше реагировать на каждый западный чих, демонстрируя свою зависимость от того, что там ляпнул очередной дегенерат от власти. Надо уважать себя как народ и как страну с великим прошлым и, хочется надеяться, несмотря ни на что, с великим будущим. 

- Что ж, Андрей Ильич, пришло время все это переварить, обдумать. Читатели «АН» будут ждать новой встречи с вами.

 

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Ученые из Новосибирска создали принципиально новый насос для сердца

Ученые из Новосибирска создали принципиально новый насос для сердца

Ученые из Новосибирска создали принципиально новый дисковый насос, который в будущем позволит снизить риск контакта крови с его деталями и продлить срок работы искусственного сердца.

//Расследования

СК: торговый центр "Зимняя вишня" был возведен без разрешения на строительство

СК: торговый центр "Зимняя вишня" был возведен без разрешения на строительство

В Следственном комитете в пятницу, 30 марта, предоставили новую информацию о ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. Согласно последним сообщениям, торгово-развлекательный центр был построен самовольно.

//Общество

Андрей Фурсов о подлости англичан и растлении Украины

Андрей Фурсов о подлости англичан и растлении Украины

Где истоки вековой ненависти Лондона к России? Как генсек Хрущёв растлил советскую Украину недобитыми бандеровцами, и какие они - три условия начала «красного террора» при Путине? Об этом главный редактор «Аргументов недели» Андрей Угланов спрашивает историка Андрея Ильича Фурсова.

//Общество

В Совфеде высказались о решении закрыть генконсульство США в Петербурге

В Совфеде высказались о решении закрыть генконсульство США в Петербурге

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков высказался сегодня о решении выслать из страны 60 американских дипломатов, а также закрыть генконсульство США в Петербурге.

//В мире

В Австралии потерпел крушение воздушный шар с людьми

В Австралии потерпел крушение воздушный шар с людьми

В Австралии потерпел крушение воздушный шар, в корзине которого находились люди. Происшествие случилось в районе Охотничьей долины в маленьком городе Поколбин, расположенном к северу от Сиднея.

//Общество

Украинский телеканал UA|TV начал телевещание в тестовом режиме на Крым и Донбасс

Украинский телеканал UA|TV начал телевещание в тестовом режиме на Крым и Донбасс

В министерстве информационной политики Украины заявили, что украинский телеканал UA|TV начал вещание в тестовом режиме на Крым и неподконтрольные Киеву территории Донбасса.

//Общество

Кудрин назвал вероятный срок повышения пенсионного возраста в России

Кудрин назвал вероятный срок повышения пенсионного возраста в России

Пенсионный возраст в Российской Федерации будет повышен в течение 10-16 лет. Такой срок в ходе своего выступления в телевизионном эфире обозначил руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

//Общество

Министерство инфраструктуры Украины озвучило план по возвращению Крыма

Министерство инфраструктуры Украины озвучило план по возвращению Крыма

Украине озвучили очередной план по возвращению российского Крыма. Автором задумки на этот раз выступает министерство инфраструктуры сопредельного государства.

//Шоу-бизнес

Жена футболиста Тарасова перестала скрывать беременность

Жена футболиста Тарасова перестала скрывать беременность

Накануне стало известно, что супруга футболиста Дмитрия Тарасова действительно беременна. Поклонники звездной пары уже давно подозревали, что Анастасия ждет первенца, но не находили подтверждений.

//В мире

Во Флориде на берег вымыло корабль XVIII века

Во Флориде на берег вымыло корабль XVIII века

На одном из государственных пляжей округа Сент-Джонс штата Флорида, США, на берег вымыло обломки остова корабля старинной постройки. Специалисты предварительно датируют находку XVIII веком.

//Общество

На Горьковском направлении МЖД человек попал под поезд

На Горьковском направлении МЖД человек попал под поезд

На Горьковском направлении Московской железной дороги утром в пятницу поезд сбил человека. Согласно последней информации, была отменена электричка, следовавшая по маршруту Железнодорожная – Москва.

//Спорт

От тайги до британских морей самбо российское всех сильней!

От тайги до британских морей самбо российское всех сильней!

В нынешнем году исполняется 80 лет с того момента, как в нашей стране был принят Указ о развитии такого вида единоборств, как самбо. Напомним, что слово «самбо» означает «самозащита без оружия» и составлено из начала этих слов

//Общество

В парках Москвы в грядущие выходные закроются катки

В парках Москвы в грядущие выходные закроются катки

В грядущие выходные катки в московских парках перестанут работать. Большинство ледовых площадок закрылись еще 11 марта, однако руководство некоторых катков решило продлить удовольствие граждан.

//Спорт

США не пускает российских борцов на Кубок мира

США не пускает российских борцов на Кубок мира

США вновь смешивают политику и спорт. Доходит уже до абсурда. Недавно стало известно, что американское консульство отказало в выдаче виз сборной России по вольной борьбе, которая собиралась принять участие в Кубке мира. Он должен пройти в Айова-сити (штат Айова) с 7 по 8 апреля.

//Экономика

СМИ узнали о подготовке США к масштабной ценовой войне с Россией

СМИ узнали о подготовке США к масштабной ценовой войне с Россией

Соединенные Штаты в настоящее время активно наращивают экспортные поставки сжиженного природного газа (СПГ). Вашингтон готовится к масштабной ценовой войне с Россией на топливном рынке, узнали СМИ.

//Наука

Ученые утверждают, что для 30% пациентов прием аспирина неэффективен

Ученые утверждают, что для 30% пациентов прием аспирина неэффективен

Исследование, которое провела медицинская компания Genotek, показало, что прием аспирина может быть неэффективным для 30% пациентов с определенными генетическими мутациями, а для 15% - опасен.

//Общество

Кирилл Тихонков: «Как можно больше добра для благодатной земли»

Кирилл Тихонков: «Как можно больше добра для благодатной земли»

Сегодня всё больше людей стремится участвовать в жизни своей страны, города либо небольшого посёлка, браться за социально значимые проекты, приносить реальную пользу окружающим, помогать нуждающимся, тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

//Общество

Видео испытания ракеты "Сармат" появилось в сети

Видео испытания ракеты "Сармат" появилось в сети

В сети появилась видеозапись, на которой запечатлены испытания тяжелой межконтинентальной ракеты "Сармат". Согласно последним данным, тестирование прошло на космодроме Плесецк в Архангельской области.

//В мире

Киев сообщил о применении ополченцами ДНР лазерного оружия

Киев сообщил о применении ополченцами ДНР лазерного оружия

Ополченцы Донецкой народной республики применили лазерное оружие против киевских силовиков. Соответствующая информация содержится в сообщении, распространенном накануне пограничной службой Украины.

//В мире

В Таиланде на ходу загорелся автобус, погибли 20 человек

В Таиланде на ходу загорелся автобус, погибли 20 человек

Сегодня стало известно, что в Таиланде на ходу загорелся двухъярусный пассажирский автобус. Согласно последней информации, в салоне транспортного средства в момент возгорания находились 47 человек.

//В мире

Источник: Трамп сообщил Путину, что в гонке вооружений победят США

Источник: Трамп сообщил Путину, что в гонке вооружений победят США

Американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонной беседы с президентом РФ Владимиром Путиным сделал важное заявление. Согласно последней информации, высказывание политика касалось гонки вооружений.

//Расследования

Гендиректор компании-собственника ТЦ "Зимняя вишня" задержана в Кемерово

Гендиректор компании-собственника ТЦ "Зимняя вишня" задержана в Кемерово

В Кемерово была задержана генеральный директор компании-собственника здания торгового центра "Зимняя вишня" Юлия Богданова. Данную информацию сегодня предоставили в Следственном комитете РФ.

//Политика

МИД России обеспокоен поставками Patriot в Польшу

МИД России обеспокоен поставками Patriot в Польшу

Поставки американской системы противовоздушной и противоракетной обороны Patriot в Польшу МИД рассматривает как элемент дестабилизации военно-политической обстановки в Европе и угрозу нацбезопасности России.

//Происшествия

В Казахстане из-за подрыва льда на Иртыше выбило стекла в жилых домах

В Казахстане из-за подрыва льда на Иртыше выбило стекла в жилых домах

В казахстанском городе Семей подрыв льда на реке Иртыш привёл к тому, что взрывная вола выбила окна у домов, расположенных у берега. Саперы не рассчитали мощность взрыва.

//Культура

Как Александр Балуев в детстве в шкафу прятался

Как Александр Балуев в детстве в шкафу прятался

Популярный актер Александр Балуев стал гостем телеведущей Татьяны Устиновой в рамках шоу программы "Мой герой". Артист раскрыл некоторые секреты своего детства. Многие уверены, что актер был сильным и уверенным в себе всегда.

//Политика

Украина и Россия официально прекратили сотрудничество в сфере ОПК

Украина и Россия официально прекратили сотрудничество в сфере ОПК

Соглашение о порядке взаимных поставок оружия между Россией и Украиной прекращено. Об этом сообщается на портале правовой информации. Оно действовало с 1995 года. Действие соглашения было прекращено 28 марта.

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