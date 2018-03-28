Руководителей российских телеканалов ждёт ротация

По информации еженедельника "Аргументы недели", после инаугурации президента, изменения могут произойти не только в составе правительства, но и в средствах массовых информации, обеспечивавших главное информационное поле страны, на фоне перетекания аудитории в Интернет.



Десяткам миллионов российских граждан понравился фильм тележурналиста Андрея Кондрашова про Путина. И сам он давно замечен рядом с президентом, при этом ведёт себя достойно, без подобострастия. Источники "Аргументов недели" прочат его на должность руководителя ВГТРК вместо Олега Добродеева. Тот, в свою очередь, отправится рулить Министерством культуры.



Вполне возможно, что и руководитель «Первого канала» Константин Эрнст поменяет место работы. А 1 канал возглавит нынешний руководитель дирекции информационных программ Кирилл Клейменов. Он несколько лет был в тени, но, появившись перед выборами в эфире, заметно оживил работу канала.



Не понятно пока, способно ли это остановить отток телевизионной аудитории в Интернет, но какой-то оттепели на экранах можно ожидать.



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