//Новости партнеров

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//Общество 13+

Руководителей российских телеканалов ждёт ротация

28 марта 2018, 21:43 [ «Аргументы Недели» ]

Руководителей российских телеканалов ждёт ротация

По информации еженедельника "Аргументы недели", после инаугурации президента, изменения могут произойти не только в составе правительства, но и в средствах массовых информации, обеспечивавших главное информационное поле страны, на фоне перетекания аудитории в Интернет.

Десяткам миллионов российских граждан понравился фильм тележурналиста Андрея Кондрашова про Путина. И сам он давно замечен рядом с президентом, при этом ведёт себя достойно, без подобострастия. Источники "Аргументов недели" прочат его на должность руководителя ВГТРК вместо Олега Добродеева. Тот, в свою очередь, отправится рулить Министерством культуры.

Вполне возможно, что и руководитель «Первого канала» Константин Эрнст поменяет место работы. А 1 канал возглавит нынешний руководитель дирекции информационных программ Кирилл Клейменов. Он несколько лет был в тени, но, появившись перед выборами в эфире, заметно оживил работу канала.

Не понятно пока, способно ли это остановить отток телевизионной аудитории в Интернет, но какой-то оттепели на экранах можно ожидать.

Подробности читайте в свежем номере "Аргументов недели".

Михаил Делягин: Сечин VS Медведев - кто преемник Путина?

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//В мире

Представитель Госдепа США сравнила Россию с морским чудовищем

Представитель Госдепа США сравнила Россию с морским чудовищем

Официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт сделала накануне весьма резонансное заявление о России. Согласно последней информации, она сравнила Российскую Федерацию с морским чудовищем.

//Политика

Начальником главного управления Росгвардии по Москве назначен Михаил Воробьёв

Начальником главного управления Росгвардии по Москве назначен Михаил Воробьёв

Начальником главного управления Росгвардии по Москве назначен 49-летний полковник Михаил Воробьёв. Указ о назначении Воробьёва 15 марта 2018 года подписал президент России Владимир Путин.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Политика

Нарышкин: ответ на высылку дипломатов будет жестким

Нарышкин: ответ на высылку дипломатов будет жестким

В среду глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин высказался о массовой высылке российских дипломатов. Ранее стало известно, что данные меры были приняты странами Запада из-за "дела Скрипаля".

//Политика

Сербия не станет высылать российских дипломатов

Сербия не станет высылать российских дипломатов

Президент Сербии Александр Вучич сообщил сегодня в телефонном разговоре с Президентом РФ Владимиром Путиным, что Сербия не станет высылать российских дипломатов в знак солидарности с Британией.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//Общество

Активисты начали составлять неофициальный список пропавших и погибших в Кемерове

Активисты начали составлять неофициальный список пропавших и погибших в Кемерове

Инициативная группа начала создает неофициальный список пропавших без вести и погибших во время пожара в ТЦ в Кемерове на основе заявлений от родных и друзей, которые не могут найти своих близких.

//Расследования

СК: посетители "Зимней вишни" накануне пожара сообщали о подозрительном запахе

СК: посетители "Зимней вишни" накануне пожара сообщали о подозрительном запахе

Посетители торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово за сутки до пожара заметили подозрительный запах и жаловались на запах горящей проводки. Но никто не обратил внимание на жалобы горожан.

//Общество

Прощание с Олегом Анофриевым состоится 30 марта

Прощание с Олегом Анофриевым состоится 30 марта

Прощание с актером театра и кино Олегом Анофриевым состоится в пятницу, 30 марта. Зять актера Сергей Солодинин рассказал, что церемония прощания пройдет в траурном зале Центральной клинической больницы УДП.

//В мире

Украинского пранкера заочно арестовали и объявили в розыск

Украинского пранкера заочно арестовали и объявили в розыск

Басманный суд Москвы на сегодняшнем заседании санкционировал заочный арест Никиты Кувикова (он же украинский пранкер Евгений Вольнов) за ложные сведения о жертвах пожара в Кемерово.

//Шоу-бизнес

Джанабаева рассказала о счастливой жизни с Меладзе

Джанабаева рассказала о счастливой жизни с Меладзе

Певица Альбина Джанабаева призналась, что счастлива в жизни с Валерием Меладзе: "В нашей с Валерой истории были разные периоды, но мы прошли это. И сейчас могу говорить открыто, что счастлива".

//В мире

Рига хочет помочь семьям погибших при пожаре в Кемерово

Рига хочет помочь семьям погибших при пожаре в Кемерово

Рижские законодатели выступили с инициативой оказать помощь семьям, потерявшим близких в страшной трагедии в Кемерово, в размере 50 000 евро. Завтра это решение обсудят на Финансовом комитете.

//Новости партнеров

//В мире

Захарова высказалась о невыдаче американских виз российским спортсменам-борцам

Захарова высказалась о невыдаче американских виз российским спортсменам-борцам

Мария Захарова высказалась о невыдаче американских виз российским спортсменам-борцам. Российская сборная по вольной борьбе должна принять участь в Кубке мира, который состоится с 5 по 9 апреля в США.

//Общество

Назначена награда за поимку и передачу правосудию украинского пранкера

Назначена награда за поимку и передачу правосудию украинского пранкера

28 марта в соцсетях начало распространяться объявление о награде в 12 миллионов рублей за поимку и передачу правосудию украинского пранкера Евгения Вольнова (он же Никита Кувиков).

//Общество

Об арктических полетах к Америке впервые со времен СССР рассказал Шойгу

Об арктических полетах к Америке впервые со времен СССР рассказал Шойгу

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства рассказал об арктических полетах к Америке впервые со времен СССР. Шойгу доложил о деятельности Северного флота.

//В мире

МИД Украины требует разорвать договор о дружбе Украины и РФ

МИД Украины требует разорвать договор о дружбе Украины и РФ

Действие подписанного в 1997 году Договора о дружбе и партнерстве между Украиной и Россией необходимо прекратить, считает замглавы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

//Общество

Звезды российской эстрады споют на Estet Fashion Week

Звезды российской эстрады споют на Estet Fashion Week

9-15 апреля в Москве пройдет 15-й, юбилейный, сезон Международной ювелирной недели моды Estet Fashion Week. Ювелирный дом «Эстет» познакомит своих гостей с новыми коллекциями одежды ведущих дизайнеров.

//Общество

Руководителей российских телеканалов ждёт ротация

Руководителей российских телеканалов ждёт ротация

После инаугурации президента, изменения могут произойти не только в составе правительства, но и в средствах массовых информации, обеспечивавших главное информационное поле страны, на фоне перетекания аудитории в Интернет.

//Общество

Ученые-медики выявили, из-за чего у мальчиков может расти грудь

Ученые-медики выявили, из-за чего у мальчиков может расти грудь

Ученые-медики выявили удивительное влияние эфирных масел некоторых растений на рост груди у мальчиков. Американские эндокринологи представили доклад, в котором привели 3 примера, на конференции в Чикаго.

//Общество

В Новороссийск прибыл первый антипиратский корабль

В Новороссийск прибыл первый антипиратский корабль

На военно-морскую базу Черноморского флота в Новороссийске прибыл первый патрульный корабль проекта 22160 «Василий Быков». Экипаж приступил к освоению судна и подготовке к испытаниям.

//Новости СМИ2

//Общество

В Кемерово похоронили учительницу, погибшую при спасении детей при пожаре

В Кемерово похоронили учительницу, погибшую при спасении детей при пожаре

В Кемерово похоронили учительницу, погибшую при спасении детей при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня". Учительнице английского языка гимназии № 17 Татьяне Дарсалия было только 37 лет.

//Говорят, что...

Урожай зерна в этом году достигнет 118 млн тонн

Урожай зерна в этом году достигнет 118 млн тонн

Нашу страну ожидает отличный урожай зерна. Международный совет по зерну опубликовал мировой прогноз сборов зерна в мире и отдельных странах в 2018–2019 годах. Как следует из отчёта, в 2018 г. в России будет собрано почти 118 млн т зерна. Урожай пшеницы составит 74, 5 млн тонн.

//В мире

Трампа высмеивают за новое прозвище

Трампа высмеивают за новое прозвище

У президента США Дональда Трампа появилось новое прозвище. Об этом поведал в телеэфире известный юрист Ричард Бен-Венист. Популярный комик Стивен Кольбер высмеял новое прозвище президента.

//Здоровье

Геморрой: не затягивайте с лечением!

Геморрой: не затягивайте с лечением!

В переводе с греческого геморрой означает «кровотечение». История этого заболевания уходит в глубь веков. Упоминание о нём можно найти в трудах корифеев древней медицины Гиппократа, Галена, Авиценны. Сегодня геморрой – один из самых распространённых неинфекционных недугов.

//Общество

Смерть генерала Корнилова

Смерть генерала Корнилова

Штаб генерала Лавра Корнилова, командовавшего Добровольческой армией, ровно сто лет назад находился в доме, который принадлежал Екатеринодарскому сельскохозяйственному обществу. Дом сохранился! Я его нашёл. Утопая в непролазной грязи, подошёл поближе. Ни мемориальной доски, ничего!

//Общество

Экс-главу Феодосии Дмитрия Щепеткова суд приговорил на 8 лет

Экс-главу Феодосии Дмитрия Щепеткова суд приговорил на 8 лет

Как и анонсировали «Аргументы недели – Крым», бывшему главе администрации Феодосии не удалось отделать условным сроком заключения. Сегодня Керченский городской суд приговорил Дмитрия ЩЕПЕТКОВА к 8 годам колонии.

//Новости Redtram

//Политика

Первые кадровые изменения в правительстве РФ

Первые кадровые изменения в правительстве РФ

Как сообщает газета "Аргументы недели", со ссылкой на свои источники, в ближайшее время состав российского правительства ожидает ряд кадровых изменений.

//Шпионаж

Обмен дипударами

Обмен дипударами

Скандал в связи с отравлением в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии набирает обороты. Как сообщила британская газета The Times, около 20 западных стран намерены выслать российских дипломатов, якобы связанных с разведкой. Москва ответит зеркально

//В мире

Британские власти пересмотрят визы российских предпринимателей

Британские власти пересмотрят визы российских предпринимателей

Британские власти собираются пересмотреть документы 706 российских предпринимателей, которые иммигрировали в Великобританию по визам для инвесторов. Мэй поручила проверку полиции.

//Спорт

Наш биатлон в глубокой яме

Наш биатлон в глубокой яме

В Тюмени прошёл заключительный этап Кубка мира по биатлону. Сезон завершён. Какие подведём итоги в этом виде спорта, где на Олимпиаде мы не взяли ни одной медали? Остались без медалей по понятным причинам – наших лидеров не пустили в Пхёнчхан, всю команду выкосил МОК

//Спорт

Что с тобой, Алина Загитова?

Что с тобой, Алина Загитова?

Этого не ждал никто! Олимпийская чемпионка Алина Загитова провалилась на чемпионате мира в Милане и осталась без медали. Да, шок. Но не забудьте, что девочке лишь 15 лет. Загитова в короткой программе уступила итальянке Каролине Костнер всего 0,76 балла. Это уже вызвало удивление

//Спорт

СКА – ЦСКА: битва гигантов

СКА – ЦСКА: битва гигантов

Самое интересное началось в КХЛ. Серия полуфинала Кубка Гагарина между СКА и ЦСКА. Битва белых воротничков, 15 олимпийских чемпионов против восьми олимпийских чемпионов. Это будет круто! Если у вас есть время, съездите в Санкт-Петербург на первые два матча серии – 29 и 31 марта.

//Политика

МИД готовит ответ на высылку российских дипломатов

МИД готовит ответ на высылку российских дипломатов

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил сегодня, что Москва не видит никакого повода для спешки в подготовке ответных мер на высылку наших дипломатов по "делу Скрипаля".

//Спорт

От «Лужников» до «Лужников»?

От «Лужников» до «Лужников»?

В истории чемпионатов мира лишь две команды выигрывали их дважды подряд: Италия (1934, 1938) и Бразилия (1958, 1962). Возможно в России это достижение повторит Германия. Защиту титула, завоёванного 4 года назад, немцы начнут 17 июня в «Лужниках», куда постараются вернуться и на финал.

//Спорт

ЧМ-1974. Шаг навстречу

ЧМ-1974. Шаг навстречу

Чемпионат мира в ФРГ был отмечен единственным в истории матчем сборных двух Германий. И сенсационной победой команды ГДР – единственной, сумевшей обыграть будущих чемпионов. ЧМ-1974 запомнился тотальным футболом голландцев во главе с великим Йоханом Кройфом.

//Спорт

За костью не бегаем – и то хорошо

За костью не бегаем – и то хорошо

С тем, что игры с сильнейшими – бесценный опыт, спорить не приходится. После встреч с Бразилией и Францией (0:3, 1:3) возник, правда, вопрос: а пригодится ли он сборной России этим летом? На чемпионате мира мы ведь до таких соперников можем и не добраться

//Экономика

Пять миллионов под килем

Пять миллионов под килем

Улов 2017 г., подскочивший до 4,9 млн т, превзошёл самые светлые прогнозы и поставил новый рекорд за последние 20 лет. В результате в рейтинге крупнейших мировых добытчиков рыбы мы поднялись на 4-е место. Предыдущий 2016-й год тоже был рекордным. Что ждать в 2018-м, будет ли новое достижение?

//Город М

Налетай! Не скупись! Покупай!

Налетай! Не скупись! Покупай!

Ярмарки выходного дня возвращаются в Москву. Весенне-летний период их работы продлится с 20 апреля по 1 июля. В связи с этим на портале мэра Москвы появилась информация для фермеров о том, как и где подавать заявку на предоставление бесплатного места для торговли своей продукцией

//Город М

В Голливуде так не умеют

В Голливуде так не умеют

Актёр Вахтанговского театра Виктор ДОБРОНРАВОВ родился в Таганроге в семье знаменитого комедийного актёра Фёдора Добронравова и, конечно, не смог уйти от профессии. Решив поступать в «Щуку», он услышал от отца, что тот помогать ему не будет. Он отнёсся к этому с пониманием, не хотелось быть блатным

//Криминал

В Сокольниках ограблен банк, в Москве объявлен план "Вулкан"

В Сокольниках ограблен банк, в Москве объявлен план "Вулкан"

В Москве и Подмосковье в среду, 28 марта, неизвестные ограбили банковский офис на Сокольнической площади. Полицейские оперативно организовали преследование автомобиля со злоумышленниками.

//Город М

Между дублями – просто сядь и раслабься

Между дублями – просто сядь и раслабься

Александра БУЛЫЧЁВА сыграла более 60 ролей в кино. Особенно удаются ей образы криминалистов, военных. По признанию актрисы, подобное амплуа закрепилось после картины «Цель вижу», где Александра сыграла снайпершу, прототипом которой послужила легендарная Людмила Павличенко

//Культура

Человек в чёрном

Человек в чёрном

8 апреля случится то, о чём любители классического хард-рока перестали и мечтать: к нам приедет участник «золотого» состава Deep Purple легендарный гитарист Ричи Блэкмор. Человек В Чёрном, или Черномор, как в шутку его называют российские фанаты, уже выступал в России с концертами Blackmore’s Night.

//Город М

Estet Fashion Week отметит юбилей

Estet Fashion Week отметит юбилей

9–15 апреля 2018 года в Москве  пройдёт 15-й, юбилейный, сезон Международной ювелирной недели моды Estet Fashion Week.  Ювелирный дом «Эстет», являющийся организатором мероприятия, вновь будет знакомить с оригинальными дизайнерскими находками модельеров одежды и ювелиров.

//Общество

Эпоха смерти и колбасы

Эпоха смерти и колбасы

Монахи и чиновники, мыслители и проститутки, бандиты и генералы, бомжи и «хозяева» страны – всё это персонажи переизданного и дополненного двухтомника Андрея Караулова «Русский ад», честно, грубо, зримо показывающие, чем была Россия в девяностые годы, как она выживала 

//live

«Если такого блогера поместить в «Матросскую тишину», назад он уже не выйдет...»

«Если такого блогера поместить в «Матросскую тишину», назад он уже не выйдет...»

Владимир Путин заявил, что после трагедии в Кемерово через соцсети идут вбросы, чтобы посеять панику. Напомним, что СМИ составили список соответствующих блогеров. О «трупоедах» беседуем с психиатром Михаилом ВИНОГРАДОВЫМ...

//Культура

Московский Художественный: варианты будущего

Московский Художественный: варианты будущего

Вопрос о новом художественном руководителе МХТ имени Чехова решён. На эту должность назначен один из лидеров театральной России известный режиссёр с большим стажем работы Сергей Женовач, создатель Студии театрального искусства в Москве. Решение это удивило многих.

//Общество

В Судаке местные жители почтили память погибших в Кемерово

В Судаке местные жители почтили память погибших в Кемерово

Сегодня, 28 марта, в Судаке местные жители, собравшись в центре города, почтили память погибших при пожаре в торговом центре в Кемерово.

//Политика

В 2024 году власть в России перейдёт Госсовету?

В 2024 году власть в России перейдёт Госсовету?

Российские институты власти к 2024 году ждут кардинальные изменения. Как сообщает газета "Аргументы недели", со ссылкой на свои источники, речь идёт о парламентской и исполнительной ветвях власти.

//Общество

Между компом и молотом

Между компом и молотом

Нынешняя власть не скрывает, что её идеал – апгрейд СССР. Конечно, полную занятость при рыночной экономике не обеспечить, цены не зафиксировать, а образование и медицина уже не являются бесплатными. Но всё же инфляция держится на уровне 5%, 2/3 медицинских услуг предоставляются бесплатно

//Общество

МЧС поторопилось с предупреждением, гулять сегодня по Москве можно

МЧС поторопилось с предупреждением, гулять сегодня по Москве можно

МЧС ошибочно сообщило об опасности для жителей Москвы появления в среду, 28 марта, вечером на улицах столицы. Рекомендации москвичам сидеть дома с закрытыми форточками отменяются.

//Армия

Россия готовится к войнам нового типа

Россия готовится к войнам нового типа

В Военной академии Генштаба ВС РФ состоялась научно-практическая конференция. На ней выступил начальник Генштаба генерал армии Герасимов. Его речь была довольно интересной, особенно на фоне предыдущих заявлений и действий военно-политического руководства России

//Политика

Словения отказывается высылать российских дипломатов

Словения отказывается высылать российских дипломатов

Словения выступает против принятия мер высылки из страны в отношении российских дипломатов до окончания расследования происшествия в Великобритании по так называемому «делу Скрипаля».

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры