МЧС сообщает, что опознаны 27 из 76 погибших на пожаре в ТЦ в Кемерове
28 марта 2018, 08:42 [ «Аргументы Недели» ]
27 жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове опознаны к утру 28 марта. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов.
По его словам, погибшими по-прежнему числятся 76 человека, «На сегодня к захоронению спланировано 14 человек. Дальнейшая процедура опознания будет проводится по собранному генетическому материалу», — рассказал он.
Как пишет РБК, ранее в МЧС сообщили о завершении поисковой операции на месте трагедии. Работу по ликвидации последствий пожара продолжат сотрудники противопожарных служб и горноспасательные подразделения.
На 28 марта в России объявлен общенациональный траур. На всей территории страны будут приспущены государственные флаги, культурные и развлекательные мероприятия отменены.
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