Похороны 15 погибших при пожаре в Кемерово пройдут 28 марта

Первые похороны погибших 25 марта в Кемерово в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" пройдут в среду, 28 марта. В оперативном штабе на месте трагедии рассказали, что завтра похоронят 15 погибших. На сайте администрации Кемерово опубликован список погибших при пожаре

Все расходы на погребение жертв пожара возьмут на себя власти Кемеровской области. Кемеровская администрация опубликовала список погибших. Большинство из погибших - дети. 28 марта объявлен в России днем траура по погибшим. Похороны состоятся 28 и 29 марта.

Оплатить похороны ранее пообещал вице-губернатор Владимир Чернов. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев заявил, что за каждого погибшего семьи получат по 1 млн рублей. Премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами сообщил, что по такой же сумме выплатит родственникам жертв пожара правительство страны.