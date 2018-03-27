Врачи рассказали о состоянии пострадавших во время пожара в Кемерово

Из Областной клинической больницы скорой медицинской помощи имени М. А. Подгорбунского (Кемерово) сообщили о состоянии пострадавших во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Пострадавшего в Кемерово ребенка могут сегодня отключить от аппарата ИВЛ

«За медицинской помощью к нам в больницу обратились 58 человек. Большая часть обратилась к врачам в первый же день после трагедии, вчера было лишь несколько человек. 11 человек были госпитализированы, остальным рекомендовано амбулаторное лечение. В реанимационной палате находится парень 18 лет, который выпрыгнул с четвертого этажа во время пожара. Его состояние стабильное, динамика положительная. Другие госпитализированные находятся в отделении острых отравлений, все с отравлением угарным газом», - сообщили представители лечебного учреждения RT.