Врачи рассказали о состоянии пострадавших во время пожара в Кемерово
27 марта 2018, 13:55 [ «Аргументы Недели» ]
Из Областной клинической больницы скорой медицинской помощи имени М. А. Подгорбунского (Кемерово) сообщили о состоянии пострадавших во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня».
«За медицинской помощью к нам в больницу обратились 58 человек. Большая часть обратилась к врачам в первый же день после трагедии, вчера было лишь несколько человек. 11 человек были госпитализированы, остальным рекомендовано амбулаторное лечение. В реанимационной палате находится парень 18 лет, который выпрыгнул с четвертого этажа во время пожара. Его состояние стабильное, динамика положительная. Другие госпитализированные находятся в отделении острых отравлений, все с отравлением угарным газом», - сообщили представители лечебного учреждения RT.
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