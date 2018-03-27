На Варшавском шоссе произошло ДТП с участием трех машин, пострадал человек

Крупное дорожно-транспортное происшествие случилось утром во вторник, 27 марта, на Варшавском шоссе в Москве. Информацию об аварии ранее предоставили осведомленные источники в экстренных службах.

Согласно последним данным на юге столицы произошло столкновение сразу трех автомобилей. В результате случившегося, как сообщает портал m24.ru, был травмирован один человек. В настоящий момент точных сообщений о состоянии пострадавшего не поступало. Уточняется, что ДТП было зафиксировано неподалеку от дома номер 85 по Варшавскому шоссе.

Из-за столкновения машин движение на магистрали ограничено. Автомобили сейчас едут только по одной полосе, уточняет Агентство "Москва".