На Варшавском шоссе произошло ДТП с участием трех машин, пострадал человек
27 марта 2018, 09:20 [ «Аргументы Недели» ]
Крупное дорожно-транспортное происшествие случилось утром во вторник, 27 марта, на Варшавском шоссе в Москве. Информацию об аварии ранее предоставили осведомленные источники в экстренных службах.
Согласно последним данным на юге столицы произошло столкновение сразу трех автомобилей. В результате случившегося, как сообщает портал m24.ru, был травмирован один человек. В настоящий момент точных сообщений о состоянии пострадавшего не поступало. Уточняется, что ДТП было зафиксировано неподалеку от дома номер 85 по Варшавскому шоссе.
Из-за столкновения машин движение на магистрали ограничено. Автомобили сейчас едут только по одной полосе, уточняет Агентство "Москва".
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