За нарушение ПДД можно получить до 9 лет

В Санкт-Петербурге прокуратура проанализировала статистику ДТП за январь-февраль 2018 года. Итоги проверки, проведенной городским надзорным ведомством, показали рост числа пострадавших и погибших.

Пресс-служба городской прокуратуры сообщила, что больше всего погибших в ДТП оказалось в Невском, Пушкинском, Выборгском, Приморском и Красносельском районах.

По причине нарушения правил дорожного движения в городе погибли 15 пешеходов – это на 17,2% больше, чем в этот же период 2016 году. Возросло и число людей, погибших по вине водителей: 30 человек, что на 5,7% выше показателей прошлого года.

В прокуратуре напомнили, что виновник ДТП может получить срок до 2 лет, а в случае смерти пострадавшего – до 5 лет. Если же в ДТП погибли более двух человек, то срок заключения может составить до 7 лет. Пьянство за рулем может стоить водителю до 4, 7 и даже 9 лет заключения.

(По материалам сайтов procspb.ru 78мвд.рф procrt.ru goroda78)