Путин прилетел в Кемерово и возложил цветы к мемориалу у ТЦ

Президент России Владимир Путин во вторник рано утром прилетел в Кемерово, где 25 марта произошел страшный пожар с многочисленными жертвами в ТЦ «Зимняя вишня».

Сразу из аэропорта Президент отправился к стихийному мемориалу скорби у сгоревшего торгового центра. Сюда кемеровчане приносят цветы, игрушки и фотографии погибших. Глава государства возложил букет роз к мемориалу у фасада разрушенного при пожаре ТЦ.

Затем Владимир Путин и полпред президента по Сибирскому федеральному округу Сергей Меняйло осмотрели фасад сгоревшего торгового центра. Здесь 25 марта, в воскресенье, произошел пожар, унесший жизни 64 человек, в том числе как минимум 8 детей. Еще несколько пострадавших находятся в больнице с отравлением угарным газом.

27-29 марта в Кузбассе объявлен траур. Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» вошел в число крупнейших за последнее столетие по количеству погибших, напоминает РИА Новости.