Путин глубоко соболезнует родным и близким погибших при пожаре в Кемерово

Президент России Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразили соболезновния родным и близким погибших при пожаре в торгово-развекательном комплексе "Зимняя вишня" в Кемерово. Трагедия в столице Кузбасса произошла в воскресенье, 25 марта. Со вторника, 27 марта, в Кемеровской области объявлен трехдневый траур. Песков прокомментировал слухи о запрете Кремлем "плохих новостей" из Кемерово

"Путин глубоко соболезнует родным и близким погибших при пожаре и желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - вчера сообщила пресс-служба Кремля. Медведев от имени правительства выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерово

По данным на вечер 26 марта, при пожаре в ТРК погибли 64 человека. 63 человека пострадали и госпитализированы.

По словам Медведева, "самое страшное что погибли дети, много детей". "Конечно, наши мысли сейчас с семьями всех погибших. Боль, которую они переживают, представить себе невозможно просто", - цитирует премьера РИА Новости.

Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами выразил соболезнования от правительства Российской Федерации: "Хотел бы принести искренние соболезнования, это действительно страшное горе, огромная утрата не только для Кузбасса, но и для все нашей страны".

Соболезнования выразили Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, спикер Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и мэр Москвы Сергей Собянин.

Соболезнования родным и близким погибших поступают от властей разных стран мира. Председатель Китая Си Цзиньпин, канцлер Австрии Себастьян Курц, президент Сербии Александр Вучич, глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, Генсек Совета Европы Турбьерн Яглан выразили соболезнования в связи с трагедией в Кемерово.