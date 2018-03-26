Общественники Крыма проверят местные торговые центры после трагедии в Кемерово

После трагического инцидента в Кемерово группа крымских общественников проверит местные торговые центры. Люди будут ходить и снимать на видео противопожарное состояние объектов, сообщают «Аргументы недели – Крым».

Аналогичные рейды, инициированные властями, пройдут в скором времени в ряде других российских регионов. Среди них – Краснодарский и Хабаровский края, Воронежская область, Санкт-Петербург.

В воскресенье днем в Кемерово загорелся торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня». В результате пожара погибли 64 человека, в том числе дети.

Ранее в понедельник сообщалось, что на трагедии решили нажиться мошенники.