Общественники Крыма проверят местные торговые центры после трагедии в Кемерово
26 марта 2018, 20:54 [ «Аргументы Недели. Крым» ]
После трагического инцидента в Кемерово группа крымских общественников проверит местные торговые центры. Люди будут ходить и снимать на видео противопожарное состояние объектов, сообщают «Аргументы недели – Крым».
Аналогичные рейды, инициированные властями, пройдут в скором времени в ряде других российских регионов. Среди них – Краснодарский и Хабаровский края, Воронежская область, Санкт-Петербург.
В воскресенье днем в Кемерово загорелся торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня». В результате пожара погибли 64 человека, в том числе дети.
Ранее в понедельник сообщалось, что на трагедии решили нажиться мошенники.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес