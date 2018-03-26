Чиновники опровергли слухи об отстреле собак перед ЧМ-2018

По словам чиновников, слухи о том, что в преддверии чемпионата мира по футболу в городах-участниках проблемы уличных животных решают крайними мерами, такими как отстрел прямо на улицах совершенная неправда. Питомники строятся, а проблема бездомных животных с мундиалем не связана.

Надо понять, как бездомные животные оказываются на улице. Например, собаки, оказавшись на улице, вынуждены стать более агрессивными после домашнего проживания. В этом, в целом, виноваты сами люди, передаёт сайт НСН. Люди безответственно относятся к животным, которых заводят. Мало кто полностью понимает, что с тем, кого они берут, нужно кормить, гулять, ухаживать, дрессировать и делать еще много другого рода занятий.