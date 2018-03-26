Смерть «гениального афериста»: где Мавроди спрятал деньги вкладчиков «МММ»?

В Москве на 63-м году жизни скончался Сергей Мавроди, основатель крупнейшей в истории России финансовой пирамиды «МММ». По данным СМИ, бизнесмен в 1990-е годы украл у своих соотечественников почти 150 млрд рублей. Судьба этих денег остается неясной по сей день.

История «МММ» началась в 1989-м, когда Сергей Мавроди вместе с братом и его супругой открыл одноименный кооператив, в который вошли десятки коммерческих структур. Спустя три года организация перерегистрировалась и стала акционерным обществом.

1 февраля 1994-го в продаже появились акции «МММ», стоимость которых составляла тысячу рублей. За неполные полгода ценные бумаги подорожали в 127 раз, принеся компании астрономическую прибыль.

4 августа Мавроди арестовали по делу о неуплате налогов. Правоохранители, нагрянувшие в тот же день в центральный офис «МММ» на Варшавском шоссе в столице, арестовали 4 млрд рублей. Куда делись остальные средства, собранные пирамидой с россиян, не известно до сих пор.

Сам Сергей Мавроди утверждал, что все деньги у его компании изъяли спецслужбы. Документальных подтверждений этой версии нет.

По данным следствия, в 1995-м бизнесмен, который смог избраться в Госдуму и получить депутатскую неприкосновенность, снял со счетов подконтрольных структур 145 млрд рублей наличными, пишет politeka.net. Скорее всего, данные средства были переправлены в офшоры.

В 1996-м Мавроди лишили депутатского мандата, что позволило возобновить в отношении него следственные действия. Основатель «МММ» не стал дожидаться нового ареста и скрылся.









Задержать предпринимателя удалось только осенью 2003 года. В ходе допроса выяснилось, что все прошедшее с момента объявления в розыск время он не покидал территорию Москвы, проживая на съемной квартире на Фрунзенской набережной.

В феврале 2004-го Мавроди предъявили обвинение в мошенничестве. Потерпевшими по делу были признаны 10 тысяч вкладчиков «МММ». В реальности в результате действий бизнесмена пострадало значительно больше. Эксперты называют цифру в диапазоне от 2 млн до 10 млн человек.









Предприниматель провел за решеткой четыре года и шесть месяцев, освободившись в мае 2007-го. Оказавшись на воле, Сергей Мавроди основал новую компанию «МММ-2011». Проект, который был впоследствии переформатирован в «МММ-2012», потерпел неудачу. Против строителя финансовых пирамид возбудили новое уголовное дело.









СМИ окрестили Мавроди «великим комбинатором» и «гениальным аферистом». Бывший министр экономики РФ Евгений Ясин это мнение не разделяет. В интервью НСН Ясин отметил, что Мавроди не внес значимого вклада в историю страны. Деятельность «МММ» и подобных ей организаций эксперт назвал «гримасами молодого, только что появившегося российского бизнеса».