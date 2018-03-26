В Москве скончался Сергей Мавроди
26 марта 2018, 12:49 [ «Аргументы Недели» ]
В понедельник, 26 марта, стало известно о кончине известного российского бизнесмена Сергея Мавроди. Предприниматель прославился после создания самой крупной финансовой пирамиды под названием "МММ".
Согласно последней информации, Мавроди умер в 67-й больнице Москвы. Накануне бизнесмен почувствовал сильную слабость и боль в сердце. В этот момент он находился у автобусной остановки на улице Поликарпова в столице. Случайный прохожий заметил, что мужчине стало плохо и вызвал ему "скорую помощь", передает "МК".
Отмечается, что врачи всеми силами старались помочь пациенту, однако ничего не смогли сделать. Сергею Мавроди было 62 года.
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