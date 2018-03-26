В Москве скончался Сергей Мавроди

В понедельник, 26 марта, стало известно о кончине известного российского бизнесмена Сергея Мавроди. Предприниматель прославился после создания самой крупной финансовой пирамиды под названием "МММ".

Согласно последней информации, Мавроди умер в 67-й больнице Москвы. Накануне бизнесмен почувствовал сильную слабость и боль в сердце. В этот момент он находился у автобусной остановки на улице Поликарпова в столице. Случайный прохожий заметил, что мужчине стало плохо и вызвал ему "скорую помощь", передает "МК".

Отмечается, что врачи всеми силами старались помочь пациенту, однако ничего не смогли сделать. Сергею Мавроди было 62 года.