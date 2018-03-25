Министра Ткачева сошлют подальше от полей?

Министр сельского хозяйства Александр Ткачев, скорее всего, не войдет в состав нового правительства. Эксперты говорят, что он либо займется семейным агробизнесом, либо останется на службе государевой полномочным представителем в ЮФО.

Один из самых ярких менеджеров правительства, горячий поклонник агрохолдингов и латифундий, глава сельхозотрасли Александр Ткачев с большой вероятностью не войдет в состав нового кабинета министров. И хотя в окружении министра эту информацию либо опровергают, либо не комментируют, но сразу несколько разных источников в разговоре с «Аргументами недели» говорят об этом как о свершившемся факте.

Одной из главных причин называют чрезмерную увлеченность Ткачева выращиванием в стране пшеницы, пригодной для экспорта, но не подходящей для отечественного хлебопечения.

«Во время Всероссийского форума сельхозпроизводителей, который проходил в Краснодаре в марте, Владимиру Путину смогли передать справку, в которой были указаны данные о классности российского зерна. В ней значится, что с 2015 года (момента назначения главой МСХ) производство зерна пшеницы 4 класса выросло с 43% от общего урожая с 52,5% в 2017 г. А 3 класса – основы для российской хлебопекарной промышленности - снизилось с 33% до 22%. При этом зерно пшеницы 1 и 2 класса перестало выращиваться практически полностью. В результате посыпались жалобы на качество хлеба», - рассказал «АН» источник в отрасли.

Другой собеседник отмечает, что Ткачев за время работы московским министром умудрился поссориться со многими влиятельными правительственными чиновниками. В частности, с вице-премьером Игорем Шуваловым. Как утверждают злые правительственные языки, одним из условий назначения Ткачева в министерское кресло была тихая и безболезненная передача подконтрольного Шувалову фонду РЖС 100 га земли, принадлежащих Тимирязевской академии под элитную застройку. Но эта махинация вылилась в грандиозный скандал и даже навлекла гнев Владимира Путина. «Шувалов человек не злопамятный, но злой и память у него хорошая», - иронизирует источник. Видимо, на два года памяти вице-премьера хватило.

Кто заменит министра-латифундиста в кресле главы Минсельхоза пока непонятно. Среди претендентов чаще всего называют бывшего кандидата в президенты Павла Грудинина и губернатора Белгородской области Евгения Савченко. Самому же Ткачеву пророчат либо уход в семейный сельхозбизнес, либо должность полномочного представителя президента в Южном федеральном округе.