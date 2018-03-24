КПРФ опровергает информацию о том, что Павел Грудинин сбрил усы
24 марта 2018, 14:55 [ «Аргументы Недели» ]
В КПРФ опровергли информацию о том, что Павел Грудинин сбрил усы. Ранее в Instagram появилась фотография, на которой участник предвыборной президентской гонки от Коммунистической партии предстал в новом имидже.
Однако, затем журналистам удалось выяснить, что страница — фейковая и политик не имеет к ней никакого отношения. Глава пресс-службы КПРФ и избирательного штаба Грудинина Александр Ющенко сообщил, что никаких кардинальных решений по поводу своей внешности политик не предпринимал.
«Этот „Инстаграм“ не имеет отношения к официальному „Инстаграму“ Грудинина. Официальная его страница — grudinin_kprf», — пояснил ТАСС Ющенко. Он также подчеркнул, что в сети очень много фейковых страниц, а убрать усы с фотографии с помощью монтажных программ вообще не проблема.
Напомним, Павел Грудинин пообещал в интервью, что сбреет усы, если не наберет заветных 15% на выборах.
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