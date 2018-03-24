Пять лет лет прошло со дня гибели Бориса Березовского. Российский предприниматель был найден мертвым в своем доме в пригороде Лондона. Олигарх оказался на грани разорения, проиграв суд предпринимателю Роману Абрамовичу по иску 5,5 миллиарда долларов. Как убивали Николая Глушкова

О деле Березовского вспомнили после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, - передает РИА Новости.

Несколько дней назад в Лондоне скончался подельник Бориса Абрамовича Николай Глушков. О кончине бывшего топ-менеджера "Аэрофлота", соратника предпринимателя Бориса Березовского, сообщил владелец газеты "Ведомости" Демьян Кудрявцев.

Одним из первых о кончине Березовского в 2013 году сообщил его адвокат Александр Добровинский. По его словам, Березовский тяжело переживал поражение от Абрамовича в суде.

Вот что рассказал о Березовском в интервью "Аргументам недели" его крёстный отец - создатель группы "Ласковый май" Андрей Разин.