В сети появилось фото могилы Бориса Березовского на кладбище под Лондоном

В сети появилась фотография могилы опального олигарха Бориса Березовского, который был похоронен на кладбище Бруквуд в пригороде Лондона.















"Так выглядит могила Бориса Березовского через 4 года после его гибели", — подписал свой снимок в Instagram главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

В конце марта 2013 года в Великобритании тело Бориса Березовского было обнаружено в его особняке под Лондоном.