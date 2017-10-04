В сети появилось фото могилы Бориса Березовского на кладбище под Лондоном
4 октября 2017, 16:12 [ «Аргументы Недели» ]
В сети появилась фотография могилы опального олигарха Бориса Березовского, который был похоронен на кладбище Бруквуд в пригороде Лондона.
"Так выглядит могила Бориса Березовского через 4 года после его гибели", — подписал свой снимок в Instagram главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.
В конце марта 2013 года в Великобритании тело Бориса Березовского было обнаружено в его особняке под Лондоном.