Человек погиб в ходе ДТП с участием грузовика в Новомосковском округе
23 марта 2018, 11:18 [ «Аргументы Недели» ]
В Новомосковском округе столицы сегодня случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие. Согласно последней информации, на дороге произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика.
К настоящему моменту в пресс-службе столичного главка ГИБДД сообщили, что ДТП случилось на 39-м километре Киевского шоссе, передает m24.ru. Легковушка марки Mazda по неизвестной причине врезалась с грузовой автомобиль МАЗ.
Отмечается, что в ходе аварии один человек скончался на месте, а другой получил травмы. Информации о его состоянии пока не поступало, уточняет Агентство городских новостей "Москва". Специалисты устанавливают точную причину происшествия и выясняют, кто является виновником случившегося.
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