Погода обрадует москвичей в пятницу и выходные

В пятницу, 23 марта, погода в Москве очень обрадует жителей и гостей города. Согласно последней информации синоптиков, в столице медленно, но верно устанавливается настоящая весенняя погода.

Астрономическая весна наступит 20 марта в 19:15

Предполагается, что уже сегодня днем температура воздуха в Москве поднимется до плюс трех градусов. Уточняется, что в городе будет ветер и облачная погода, не исключены небольшие осадки, передает m24.ru.

В субботу и воскресенье столбики термометров в столице будут демонстрировать температуру выше нуля. В грядущий понедельник ожидается до плюс четырех градусов, а местами и вовсе до плюс шести. В ночное время, однако, не исключены заморозки.