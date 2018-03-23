Погода обрадует москвичей в пятницу и выходные
23 марта 2018, 10:16 [ «Аргументы Недели» ]
В пятницу, 23 марта, погода в Москве очень обрадует жителей и гостей города. Согласно последней информации синоптиков, в столице медленно, но верно устанавливается настоящая весенняя погода.
Предполагается, что уже сегодня днем температура воздуха в Москве поднимется до плюс трех градусов. Уточняется, что в городе будет ветер и облачная погода, не исключены небольшие осадки, передает m24.ru.
В субботу и воскресенье столбики термометров в столице будут демонстрировать температуру выше нуля. В грядущий понедельник ожидается до плюс четырех градусов, а местами и вовсе до плюс шести. В ночное время, однако, не исключены заморозки.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: