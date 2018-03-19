Синоптики заявили, что весна придет в Москву постепенно

В понедельник, 19 марта, стало известно, чего следует ожидать москвичам от мартовской погоды. Согласно последней информации синоптиков, резких всплесков тепла в столице России не предвидится.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк подчеркнула, что весна приходит в город очень плавно и, очевидно, не торопится. Уточняется, что сильных плюсов метеорологи не ожидают даже в достаточно отдаленном будущем, передает РИА "Новости".

Вероятнее всего, повышение температур будет проходить постепенно, ежедневно столбики термометров будут едва заметно подниматься.