Синоптики заявили, что весна придет в Москву постепенно
19 марта 2018, 14:26 [ «Аргументы Недели» ]
В понедельник, 19 марта, стало известно, чего следует ожидать москвичам от мартовской погоды. Согласно последней информации синоптиков, резких всплесков тепла в столице России не предвидится.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк подчеркнула, что весна приходит в город очень плавно и, очевидно, не торопится. Уточняется, что сильных плюсов метеорологи не ожидают даже в достаточно отдаленном будущем, передает РИА "Новости".
Вероятнее всего, повышение температур будет проходить постепенно, ежедневно столбики термометров будут едва заметно подниматься.
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