Майор Владимир Чупин спас солдата от гранаты, а сам погиб

На полигоне в Белгородской области погиб майор Владимир Чупин. Офицер закрыл собой солдата и получил ранения, несовместимые с жизнью. Солдаты-срочники, которым командовал Чупин, тренировались метать боевые гранаты.

Один из срочников выдернул предохранительную чеку, но не метнул, а уронил на землю под ноги. Офицер среагировал мгновенно. Чупин оттолкнул солдата и прикрыл его своим телом. В результате взрыва срочник не пострадал. А офицер получил тяжелые ранения.

Майора госпитализировали, но медикам не удалось спасти жизнь офицера. Погибший майор Владимир Чупин представлен командованием к государственной награде.

Владимир Чупин родился в 1975 году в Казахстане. В 1998 году он окончил Новосибирское высшее военное командное училище Внутренних войск МВД РФ.