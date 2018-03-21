Майор Владимир Чупин спас солдата от гранаты, а сам погиб
21 марта 2018, 21:16 [ «Аргументы Недели» ]
На полигоне в Белгородской области погиб майор Владимир Чупин. Офицер закрыл собой солдата и получил ранения, несовместимые с жизнью. Солдаты-срочники, которым командовал Чупин, тренировались метать боевые гранаты.
Один из срочников выдернул предохранительную чеку, но не метнул, а уронил на землю под ноги. Офицер среагировал мгновенно. Чупин оттолкнул солдата и прикрыл его своим телом. В результате взрыва срочник не пострадал. А офицер получил тяжелые ранения.
Майора госпитализировали, но медикам не удалось спасти жизнь офицера. Погибший майор Владимир Чупин представлен командованием к государственной награде.
Владимир Чупин родился в 1975 году в Казахстане. В 1998 году он окончил Новосибирское высшее военное командное училище Внутренних войск МВД РФ.
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