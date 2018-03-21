В Волоколамск направлены медики-специалисты из Москвы
21 марта 2018, 15:23 [ «Аргументы Недели» ]
В Волоколамск направлены медики-специалисты из Москвы. Причину недомогания школьников установят эксперты. В подмосковном Волоколамске десятки детей пожаловались на плохое самочувствие и обратились за медицинской помощью. Пятерым школьникам из 50 потребовалась госпитализация.
В Минздраве Московской области рассказали, что на тошноту и головокружение пожаловались ученики из разных школ Волоколамска. Одного мальчика увезли в больницу с повышенным давление, еще четверых — для обследований по настоянию родителей. Четверых детей, у которых появилась сыпь на коже, осмотрел дерматолог, - передает РИА Новости.
У всех пострадавших детей взяли анализ крови. В Волоколамск выехала бригада врачей - специалистов из МОНИКИ. Они установят причину ухудшения состояния школьников.
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