В Волоколамск направлены медики-специалисты из Москвы. Причину недомогания школьников установят эксперты. В подмосковном Волоколамске десятки детей пожаловались на плохое самочувствие и обратились за медицинской помощью. Пятерым школьникам из 50 потребовалась госпитализация.

В Минздраве Московской области рассказали, что на тошноту и головокружение пожаловались ученики из разных школ Волоколамска. Одного мальчика увезли в больницу с повышенным давление, еще четверых — для обследований по настоянию родителей. Четверых детей, у которых появилась сыпь на коже, осмотрел дерматолог, - передает РИА Новости.

У всех пострадавших детей взяли анализ крови. В Волоколамск выехала бригада врачей - специалистов из МОНИКИ. Они установят причину ухудшения состояния школьников.