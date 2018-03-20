Отец Литвиненко знает, кто убил его сына

Вальтер Литвиненко, отец Александра Литвиненко, рассказал в передаче Первого канала "Пусть говорят", кто убил его сына. Он считает, что сын был убит Алексом Гольдфарбом, человеком из "близкого круга" Бориса Березовского.

Вальтер поведал жуткую версию произошедшего. По его словам, сына отравили несколько раз, причем даже в госпитале, ведь туда мог попасть кто угодно.

Приглашенные эксперты программы обратили внимание на то, что дело Литвиненко было засекречено по указанию Терезы Мэй.

Напомним, эксперт из Великобритании, который занимался расследованием дела бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко, совершил самоубийство через пять месяцев после поездки в Россию.