Эксперт, занимавшийся делом Литвиненко, покончил с собой

Эксперт из Великобритании, который занимался расследованием дела бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко, совершил самоубийство через пять месяцев после поездки в РФ.

Специалист по вопросам влияния радиации на человека Мэтью Пинчер, вероятно, свел счеты с жизнью из-за допущенной им "ошибки", передает издание The Times. Именно он провел оценку количества полония, которая содержалось в организме Литвиненко. Супруга эксперта заявила, что мужчина совершенно изменился после визита в Россию и стал одержим идеей о некой "ошибке" в исследовании.

Пинчера обнаружили мертвым в его собственном доме в луже крови в мае текущего года.