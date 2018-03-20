Сокамерник рассказал, как жилось Скрипалю в российской тюрьме
20 марта 2018, 15:58 [ «Аргументы Недели» ]
Сергей Скрипаль, отбывая наказание в российской колонии, отличался от прочих заключенных. Об этом рассказал его сокамерник ‐ экс‐начальник 4 управления ФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти Константин Лапин.
Экс-полковнику ГРУ привозили хорошую еду, которая очень отличалась от того, чем ежедневно питались его сокамерники. "Ему присылали посылки, привозили передачи, как говорится колбаска, конфеточки... Не ту пищу, которую мы кушали в столовой", – вспоминает Лапин. В тюрьме Скрипаль ходил как отшельник, грязный, в нестираной одежде.
Лапин сообщил, что в исправительной колонии Мордовии был швейный цех и производство пластиковых окон. Осужденный в 2006 году за госизмену Скрипаль занимался на швейном производстве обрезанием ниток.
"За 11 лет нахождения в Мордовии было всего два человека, которые были осуждены за измену Родине. В нашей стране люди хотят жить, делают некие правонарушения, но Родине не изменяют", - отметил Лапин в беседе с журналистами "360".
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