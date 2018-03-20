Сокамерник рассказал, как жилось Скрипалю в российской тюрьме

Сергей Скрипаль, отбывая наказание в российской колонии, отличался от прочих заключенных. Об этом рассказал его сокамерник ‐ экс‐начальник 4 управления ФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти Константин Лапин. Очередной выпад Мэй: у РФ были мотив и намерение отравить Сергея Скрипаля

Экс-полковнику ГРУ привозили хорошую еду, которая очень отличалась от того, чем ежедневно питались его сокамерники. "Ему присылали посылки, привозили передачи, как говорится колбаска, конфеточки... Не ту пищу, которую мы кушали в столовой", – вспоминает Лапин. В тюрьме Скрипаль ходил как отшельник, грязный, в нестираной одежде.

Лапин сообщил, что в исправительной колонии Мордовии был швейный цех и производство пластиковых окон. Осужденный в 2006 году за госизмену Скрипаль занимался на швейном производстве обрезанием ниток.

"За 11 лет нахождения в Мордовии было всего два человека, которые были осуждены за измену Родине. В нашей стране люди хотят жить, делают некие правонарушения, но Родине не изменяют", - отметил Лапин в беседе с журналистами "360".