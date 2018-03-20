В Госдуме рассмотрят законопроект о выдаче маткапитала мачехам и отчимам
20 марта 2018, 14:25 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня стало известно, что в Госдуму внесли законопроект о выдаче материнского капитала отчимам и мачехам. Речь идет об определенной категории граждан.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова отметила, что в рамках заседания обсуждалась тема о праве на получение маткапитала женщинами и мужчинами, которые официально усыновили своих пасынков и падчериц, то есть детей супругов от предыдущих браков, передает во вторник, 20 марта, РИА "Новости".
Кроме того, члены заседания поделились мнениями насчет проблемы отзыва маткапитала у участников программы госпереселения.
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