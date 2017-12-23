Маткапитал начнут принимать в качестве первого взноса за льготную ипотеку

Материнский капитал сможет послужить в качестве первого взноса для выплаты льготной ипотеки. Такое заявление сделал сегодня министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Топилин рассказал, что сможет победить бедность в России

Ипотека по ставке 6% годовых начнет действовать с 2018 года. Топилин уточнил, что материнским капиталом можно также оплатить дошкольное образование не с трех лет, а сразу после рождения ребенка, передает ТАСС.

Напомним, несколько ранее Владимир Путин предложил создать ипотечную программу для многодетных семей. Они вправе рассчитывать на субсидии и процентную ставку в 6% годовых.

Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень и российские банки прокомментировали предложение Владимира Путина запустить в стране специальную программу ипотечного кредитования для семей, в которых начиная с 1 января 2018 года родится второй или третий ребенок.