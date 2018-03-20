В госпрограмму вооружения до 2027 года будут внесены изменения

Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу сделал важное заявление. По словам главы ведомства, госпрограмма вооружения до 2027 года и план деятельности министерства до 2020 года будут изменены.

Данные меры будут приняты для выполнения поручений российского лидера Владимира Путина, которые тот наметил в ходе обращения к Федеральному собранию, передает РИА "Новости".

Сергей Шойгу подчеркнул, что следует постепенно увеличивать количество новейшего вооружения в российской армии, повышать уровень боевой подготовки военных, а также активно заниматься улучшением и модернизацией системы организации и комплектования войск.