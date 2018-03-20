В госпрограмму вооружения до 2027 года будут внесены изменения
20 марта 2018, 12:32 [ «Аргументы Недели» ]
Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу сделал важное заявление. По словам главы ведомства, госпрограмма вооружения до 2027 года и план деятельности министерства до 2020 года будут изменены.
Данные меры будут приняты для выполнения поручений российского лидера Владимира Путина, которые тот наметил в ходе обращения к Федеральному собранию, передает РИА "Новости".
Сергей Шойгу подчеркнул, что следует постепенно увеличивать количество новейшего вооружения в российской армии, повышать уровень боевой подготовки военных, а также активно заниматься улучшением и модернизацией системы организации и комплектования войск.
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